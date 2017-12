Le gouvernement du Canada met de l'avant l'approvisionnement stratégique en énergie







Un gouvernement plus écologique grâce à un contrat national d'approvisionnement en gaz naturel

GATINEAU, QC, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada adopte des méthodes d'approvisionnement en énergie novatrices qui lui permettront d'assurer une saine gérance financière et de mieux tirer parti du gaz naturel renouvelable lorsque celui-ci sera disponible au Canada.

Services publics et Approvisionnement Canada a attribué, à l'entreprise Direct Energy Business, un contrat pour la fourniture de services de gestion du gaz à 3 ministère fédéraux qui mènent leurs activités partout au Canada.

Au cours des 10 années du contrat, l'entreprise Direct Energy Business fournira des conseils stratégiques sur l'atténuation des risques futurs liés à la l'instabilité des coûts, et elle assurera le regroupement des factures, la gestion des données, la réalisation d'études sur la consommation, l'établissement d'estimations budgétaires et la livraison du gaz naturel. Le regroupement quasi intégral des données qui en résultera permettra de suivre et d'analyser en détail la majeure partie de la consommation de gaz naturel du gouvernement du Canada, de déterminer les investissements à faire, et de présenter avec plus d'exactitude les résultats de nos mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre à la population canadienne et à la communauté internationale. Les 3 ministères visés par le contrat sont les suivants : le Service correctionnel du Canada, le ministère de la Défense nationale et Services publics et Approvisionnement Canada. La valeur du contrat est estimée à 8 millions de dollars.

Grâce à ce contrat, le gouvernement du Canada aura aussi accès aux nouvelles sources de gaz naturel renouvelable (gaz vert) qui deviendront disponibles.

En regroupant les données sur la consommation des 3 plus gros utilisateurs de gaz naturel au pays, le gouvernement du Canada pourra prendre, à l'égard de ses biens, des décisions plus éclairées concernant notamment les améliorations, les rénovations et les changements pour un meilleur rendement énergétique.

« Grâce à ce contrat, notre gouvernement pourra prendre des décisions fondées sur des données probantes en ce qui a trait à l'énergie, ce qui lui permettra de faire des économies et de réduire son impact sur l'environnement. Nous nous efforçons de trouvons de meilleures façons d'acheter du gaz naturel, et ceci en est un très bel exemple. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« En collaborant avec d'autres ministères dans une perspective stratégique, le ministère de la Défense nationale tirera parti du regroupement des achats de gaz naturel et de meilleurs rapports sur la consommation de celui-ci, ce qui lui permettra d'assurer une meilleure gestion de ses ressources énergétiques et d'améliorer la performance environnementale de ses édifices. »

L'honorable Harjit Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« Nous sommes ravis de pouvoir participer à cet effort concerté visant à réduire la consommation de gaz naturel et les coûts connexes tout en favorisant une source d'énergie verte qui réduira notre empreinte carbone. »

L'honorable Ralph Goodale

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Nous sommes extrêmement fiers d'être le partenaire stratégique du gouvernement du Canada en ce qui a trait au gaz naturel. Nous avons la certitude qu'avec notre expertise, nous saurons proposer au gouvernement des solutions innovantes qui réduiront l'incidence de l'énergie sur son budget, ses opérations et l'environnement. »

John Schultz

Président, Centrica North America et Direct Energy Business

Les faits en bref



Les 3 ministères visés par ce contrat consomment environ 10 millions de gigajoules par année, surtout pour chauffer leurs édifices.

Ce contrat donnera au gouvernement du Canada les moyens stratégiques de recourir aux nouvelles sources de gaz naturel renouvelable (gaz vert) qui deviendront disponibles.

les moyens stratégiques de recourir aux nouvelles sources de gaz naturel renouvelable (gaz vert) qui deviendront disponibles. Le gaz naturel renouvelable est un carburant neutre en carbone et durable qui est produit par la décomposition de déchets organiques. Ces déchets peuvent provenir de différentes sources, notamment les sites d'enfouissement, les usines de traitement des eaux usées, les fermes et les déchets organiques résidentiels.

Dans le cadre de l'initiative d'écologisation du gouvernement, dirigée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada , le gouvernement du Canada s'engage à donner l'exemple et à écologiser ses propres opérations en réduisant les émissions provenant de ses édifices et de son parc de véhicules de 40 % par rapport aux niveaux de 2005, d'ici 2030.

Initiative d'écologisation du gouvernement

Appel d'offres sur le site Achats et ventes

