Soutenir les athlètes dans leur parcours vers PyeongChang

Le gouvernement du Canada appuie les athlètes, ainsi que les rencontres sportives qui les mèneront à PyeongChang 2018

GATINEAU, QC, le 8 déc. 2017 /CNW/ - En route vers PyeongChang 2018, une partie de l'appui du gouvernement du Canada pour le système sportif canadien cet automne vise à préparer nos athlètes de haut niveau à se mesurer à l'élite internationale. Par l'entremise des programmes de financement de Sport Canada, le gouvernement veille à ce que les athlètes canadiens obtiennent l'entraînement, le matériel et l'encadrement dont ils ont besoin pour monter sur le podium.

Aujourd'hui, l'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées, a souligné un certain nombre d'investissements et de réussites de Sport Canada en vue de faire valoir la contribution du gouvernement du Canada à la préparation d'Équipe Canada.

Coup de pouce du Programme d'aide aux athlètes

Les athlètes canadiens de haut niveau profitent d'une augmentation récente de financement par l'entremise du Programme d'aide aux athlètes (PAA). Ce coup de pouce constitue un ajout de 5 millions de dollars au programme - une augmentation de 18 p. 100 - pour un investissement total de 33 millions de dollars par année.

Le financement du PAA est une contribution directe aux athlètes qui sert à atténuer la pression financière liée à la préparation et à la participation au sport international. Ce financement aide les athlètes canadiens de haut niveau à assumer leurs frais de subsistance, d'entraînement et de scolarité, et il leur offre un soutien supplémentaire afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs obligations quotidiennes pendant qu'ils s'entraînent intensivement dans leur quête de performances dignes du podium.

Organisation de rencontres sportives de classe mondiale

Cet automne, les communautés canadiennes organisent un éventail de rencontres internationales unisport, où les futurs olympiens et paralympiens ont commencé leur saison hivernale. La plupart de ces rendez-vous ont reçu un soutien du Programme d'accueil de Sport Canada, qui sert à aider les communautés à organiser des rencontres sportives internationales. Par exemple, la Coupe intercontinentale de l'International Bobsleigh and Skeleton Federation à Whistler, la Coupe mondiale de World Para Nordic Skiing à Canmore et la Coupe mondiale de ski alpin à Lake Louise ont toutes reçu un appui de Sport Canada.

De septembre à novembre, Sport Canada a contribué plus de 2 millions de dollars dans le cadre de 19 rendez?vous sportifs internationaux au Canada par l'entremise du Programme d'accueil.

Excellence accrue

Sport Canada a versé environ 19,9 millions de dollars cet automne afin de soutenir l'excellence dans les sports d'hiver. Chaque année, Sport Canada consent près de 64 millions de dollars au financement d'excellence ciblée pour les sports olympiques et paralympiques d'été et d'hiver et chez les athlètes qui ont le potentiel de remporter des médailles.

Efforts antidopage internationaux

Le Canada continue d'être un chef de file dans la lutte pour le sport propre. Le gouvernement du Canada se réjouit de la décision du Conseil de fondation de l'Agence mondiale antidopage (AMA) de maintenir son siège social à Montréal pour une autre période de 10 ans, soit de 2021 à 2031.

Le maintien du siège social de l'AMA au Canada fournira une stabilité à long terme pour l'organisme, alors qu'il continue de s'attaquer aux enjeux liés au dopage dans l'intérêt des athlètes non dopés du monde entier.

Sport Canada est le plus important bailleur de fonds du système sportif canadien. Il y verse environ 200 millions de dollars par année pour promouvoir la participation sportive de tous les Canadiens et soutenir les athlètes, les organismes nationaux et multisports qui les représentent, les centres canadiens du sport où ils s'entraînent ainsi que l'accueil de manifestations sportives qui leur permettent de se mesurer aux meilleurs. Nous sommes fiers d'appuyer le système sportif canadien, ainsi que les athlètes canadiens et les rendez-vous sportifs à l'approche du compte à rebours final vers les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang.

Citations

« Le sport fait partie intégrante de notre identité. De plus, il joue un rôle essentiel dans l'édification de communautés saines et la création d'une économie forte. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'être le plus important bailleur de fonds du système sportif canadien et des athlètes canadiens. Partout au pays, prochainement, nous nous rappellerons tous le pouvoir du sport alors que les athlètes d'Équipe Canada se dirigeront vers PyeongChang et nous rendront tous fiers. »

- L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées

Les faits en bref

Le Programme d'aide aux athlètes n'avait pas reçu d'augmentation depuis 14 ans. Le nouvel investissement dans le PAA aidera directement quelque 1 900 athlètes des quatre coins du Canada. Sport Canada offrira des augmentations rétroactives pour tous les frais de subsistance et d'entraînement admissibles pour l'exercice 2017-2018.

Chaque année, le gouvernement du Canada investit environ 12 millions de dollars dans des compétitions internationales unisport pour offrir de l'expérience internationale aux athlètes canadiens, tout en mettant en valeur le rôle de chef de file du Canada dans l'accueil de compétitions sportives.

Le gouvernement du Canada est le principal bailleur de fonds de l'AMA, lui fournissant un million de dollars par année, et il entretient une relation réussie et harmonieuse avec cet organisme depuis sa création.

Les athlètes brevetés reçoivent maintenant une augmentation de 18 p. 100 en soutien financier de la part du gouvernement du Canada. Ce financement aide les athlètes à se concentrer sur l'entraînement pour se préparer à des manifestations sportives internationales, comme les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2017/10/investir_dans_nosathletesenaugmentantlefinancementalloueauprogra.html.

Accueil

Le Programme d'accueil aide les organismes de sport à accueillir les Jeux du Canada et des rencontres sportives internationales au Canada. Certains de ces rendez-vous sont des épreuves de qualification pour les Jeux de 2018 à PyeongChang, menant au choix des membres d'Équipe Canada.

Sports Rencontres Investissements Ski Coupe du monde de ski cross FIS Audi 2018, au Nakiska Mountain Resort 175 000 $ Ski Coupe du monde de ski para-alpin 2018, au Kimberley Alpine Resort 50 000 $ Ski Coupe du monde de ski alpin féminin, à Lake Louise 125 000 $ Ski Coupe du monde de ski alpin masculin, à Lake Louise 125 000 $ Bobsleigh et skeleton Coupe du monde BMW IBSF de bobsleigh et de skeleton, à Whistler 40 000 $ Bobsleigh et skeleton Coupe intercontinentale de bobsleigh et de skeleton, à Whistler 20 000 $ Ski de fond Coupe du monde du ski paranordique de 2017, à Canmore 50 000 $ Patinage artistique Grand Prix de patinage artistique - Internationaux Patinage Canada de 2017 50 000 $ Ski acrobatique Coupe du monde FIS de ski acrobatique de 2018, au Parc olympique Canada 150 000 $ Hockey Canada contre États-Unis, série féminine 50 000 $ Hockey Défi mondial de hockey sur luge 50 000 $ Hockey Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 50 000 $ Luge Coupe du monde Viessmann de luge de 2017, à Calgary 50 000 $ Saut à ski Coupe continentale, à Whistler 50 000 $ Planche à neige Coupe du monde FIS planche à neige et ski libre de 2018 250 000 $ Planche à neige Coupe du monde paraplanche à neige de 2018 75 000 $ Patinage de vitesse Coupe du monde ISU de patinage de vitesse 150 000 $ Patinage de vitesse Championnats du monde sur courte piste de l'ISU de 2018 200 000 $ Patinage artistique Finale du Grand Prix ISU de patinage artistique de 2018 400 000 $ TOTAL 2 110 000 $

Excellence accrue

Le tableau suivant souligne les contributions de Sport Canada à l'excellence accrue des sports d'hiver cette année :

Organismes Investissements Canada Alpin 2 985 225 $ Bobsleigh Luge Skeleton Canada 1 893 775 $ Association canadienne de ski acrobatique 3 296 275 $ Centre canadien du sport, Atlantique 60 000 $ Institut canadien du sport, Calgary 1 430 782 $ Institut canadien du sport, Ontario 174 375 $ Institut canadien du sport, Pacifique 335 527 $ Curling Canada 1 625 000 $ Ski de fond Canada 1 122 000 $ Hockey Canada 2 209 750 $ Institut national de sport du Québec 426 893 $ Patinage Canada 933 000 $ Canada Snowboard 1 306 750 $ Patinage de vitesse Canada 2 105 000 $ TOTAL 19 904 352

Prochaine génération d'athlètes

L'objectif de cet investissement est de permettre à la prochaine génération d'athlètes d'obtenir le soutien dont ils ont besoin pour atteindre leurs buts.

Alors que d'autres programmes octroient des fonds aux athlètes qui ont déjà fait preuve de potentiel de remporter des médailles, ce financement servira à appuyer ceux qui manifestent des progrès vers la possibilité de remporter des médailles.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2017/07/donner_un_coup_depoucealaprochainegenerationdathletesdehautnivea.html.

