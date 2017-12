Des éditeurs musicaux sont nommés membres du conseil d'administration de SXWorks







La filiale de services aux éditeurs de SoundExchange est lancée

WASHINGTON, le 8 décembre 2017 /CNW/ - Michael Huppe, président et chef de la direction de SoundExchange et président du conseil de SXWorks, a annoncé aujourd'hui les nominations au conseil de SXWorks.

SoundExchange a créé SXWorks à la suite de son acquisition de l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) en mai 2017. SXWorks et la CMRRA travaillent de concert pour établir un nouveau géant mondial en gestion de droits musicaux, au profit des éditeurs de musique.

SXWorks offre aux éditeurs des services de gestion et d'administration à l'appui de diverses configurations d'octroi de licence. La nouvelle société mettra à leur disposition une plateforme solide capable de gérer de grands volumes de répertoires musicaux et de données sur les droits. Les services aux éditeurs de SXWorks permettront d'améliorer la transparence et l'efficacité au sein de l'industrie et d'assurer que le secteur de la musique est en mesure de suivre l'utilisation des oeuvres, d'en faire rapport ainsi que de rémunérer les titulaires de droits et les créateurs.

« Les éditeurs membres du conseil d'administration de SXWorks font partie des chefs de file mondiaux les plus progressistes et efficaces de l'industrie, a déclaré Huppe. Ils apportent à l'organisme une mine d'expérience et de connaissances. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec eux pour orienter la croissance de SXWorks. »

Les membres éditeurs musicaux sont :

Peter Brodsky , vice-président exécutif, Affaires commerciales et juridiques, Sony/ATV Music Publishing;

, vice-président exécutif, Affaires commerciales et juridiques, Sony/ATV Music Publishing; David Kokakis , vice-président exécutif et chef des Affaires commerciales et juridiques, Développement des affaires et médias numériques, Universal Music Publishing Group;

, vice-président exécutif et chef des Affaires commerciales et juridiques, Développement des affaires et médias numériques, Universal Music Publishing Group; Clark Miller , vice-président exécutif, Amérique du Nord, Warner/ Chappell Music ;

, vice-président exécutif, Amérique du Nord, Warner/ ; Neville Quinlan , directeur général, Peermusic Canada;

, directeur général, Peermusic Canada; David Renzer, chef de la direction et président du conseil, Spirit Music Group.

En plus de Michael Huppe, les cadres de SoundExchange suivants font partie du conseil de SXWorks :

Jonathan Bender , chef des opérations, SoundExchange;

, chef des opérations, SoundExchange; Richard Conlon , chef principal des affaires externes, SoundExchange;

, chef principal des affaires externes, SoundExchange; Mark Eisenberg , vice-président principal, Initiatives stratégiques, SoundExchange;

, vice-président principal, Initiatives stratégiques, SoundExchange; Colin Rushing , vice-président principal et avocat général, SoundExchange;

, vice-président principal et avocat général, SoundExchange; Anjula Singh , directrice des finances, SoundExchange.

À propos de SXWorks

SXWorks est une filiale de SoundExchange créée en mai 2017 à la suite de l'acquisition par cette dernière de l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA). SXWorks offre des services de gestion mondiaux aux éditeurs de musique à l'appui de diverses configurations d'octroi de licence. La CMRRA représente les éditeurs de musique et administre la grande majorité des oeuvres musicales enregistrées, vendues et diffusées au Canada.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/616564/SXWorks_Logo.jpg

SOURCE SXWorks

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 13:05 et diffusé par :