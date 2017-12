Le gouvernement du Canada soutient des innovateurs de la Colombie-Britannique dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada







VANCOUVER, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada, le gouvernement du Canada soutient les innovateurs canadiens afin de créer une croissance économique durable et inclusive pour les collectivités de l'ensemble du Canada.

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investissait plus de 5 millions de dollars afin de soutenir 8 innovateurs de la Colombie-Britannique.

L'entreprise Pug Pharm Productions Inc. de Vancouver a obtenu un contrat de 428 490 $ pour sa plateforme communautaire PicnicMC. Il s'agit d'une plateforme d'activité, de jeu et de concours qui permet de transformer instantanément un site Web, une page Facebook, une application mobile ou un projet en ligne de manière à offrir une expérience interactive stimulante à leurs utilisateurs. L'innovation sera mise à l'essai par Ressources naturelles Canada et Services publics et Approvisionnement Canada.

L'entreprise H+Technology Ltd. de Vancouver a obtenu un contrat de 1 029 466 $ pour son innovation appelée HoloMAX. Il s'agit d'une plateforme de bureau évolutive et entièrement personnalisable qui permet de représenter de façon holographique, en 3 dimensions, du contenu numérique provenant d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone intelligent. L'innovation sera mise à l'essai par le ministère de la Défense nationale.

L'entreprise Tanka (anciennement appelée OLII Technology Corporation) de Vancouver a obtenu un contrat de 575 851 $ pour son outil de détection des feux de forêt OLII. Il s'agit d'une plateforme logicielle qui permet de détecter, de surveiller et de cartographier les feux de forêt à partir d'imagerie satellitaire à haute résolution. L'innovation sera mise à l'essai par Ressources naturelles Canada.

L'entreprise Octothorpe Software Corporation de Vancouver a obtenu un contrat de 369 159 $ pour son système d'aide à la prise de décisions Amadeus. Il s'agit d'une solution à la fois sophistiquée et conviviale qui permet d'améliorer l'efficacité du processus décisionnel. L'innovation sera mise à l'essai par Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'entreprise Nanozen Industries Inc. de Vancouver a obtenu un contrat de 541 184 $ pour sa commande de ventilation intelligente. Il s'agit d'un moniteur portable qui permet de détecter la présence de particules de poussière nocives dans l'air. L'innovation sera mise à l'essai par le Conseil national de recherches du Canada et Santé Canada.

L'entreprise Bionic Power Inc. de Vancouver a obtenu un contrat de 1 163 721 $ pour son innovation dans le domaine de l'énergie renouvelable : le capteur d'énergie adaptable au genou. Cette innovation permet de capter l'énergie générée par le mouvement des genoux et de réutiliser celle-ci comme source de téléalimentation. L'innovation sera mise à l'essai par le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes.

L'entreprise World West Technologies Inc. de Vancouver a obtenu un contrat de 574 540 $ pour son Mobius ESB. Il s'agit d'une plateforme qui permet d'éliminer les défis posés par l'intégration des données grâce au mode de conversion simple et fiable qu'elle offre aux systèmes modernes. L'innovation sera mise à l'essai par Services publics et Approvisionnement Canada.

L'entreprise Two Hat Security Research de Kelowna a obtenu un contrat de 530 154 $ pour son logiciel Project Haystack, qui s'appuie sur une forme d'intelligence artificielle de pointe appelée « vision artificielle » pour détecter le contenu numérique illégal. L'innovation sera mise à l'essai par la Gendarmerie royale du Canada.

Le Programme d'innovation Construire au Canada joue un rôle vital à l'égard de la promotion de l'innovation au Canada. Depuis son lancement, il a contribué à la création de 1 684 emplois à temps plein un peu partout au pays, en plus de générer des retombées économiques importantes. Grâce à son soutien, 50 innovations différentes fabriquées au Canada ont été exportées dans 44 pays. Ce programme est l'un des nombreux moyens employés par le gouvernement du Canada pour soutenir l'innovation et les petites et moyennes entreprises partout au pays.

Les innovateurs canadiens peuvent présenter leur proposition sur le site Web du Programme d'innovation Construire au Canada.

« L'aide à la croissance soutenue des jeunes entreprises est essentielle pour que le Canada puisse devenir le chef de file mondial en matière d'innovation qu'il aspire à être. Par le biais du Programme d'innovation Construire au Canada, le gouvernement aide les jeunes entreprises de Vancouver et du reste du pays à faire passer leurs produits du laboratoire au marché, et ce, tout en offrant des technologies de pointe aux ministères fédéraux. »

Les faits en bref

Dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada , le gouvernement fédéral acquiert des biens et des services innovants qui n'ont pas encore été commercialisés. Il jumelle ensuite les innovations à des ministères fédéraux, qui en font l'essai et fournissent une précieuse rétroaction aux innovateurs.

, le gouvernement fédéral acquiert des biens et des services innovants qui n'ont pas encore été commercialisés. Il jumelle ensuite les innovations à des ministères fédéraux, qui en font l'essai et fournissent une précieuse rétroaction aux innovateurs. Au total, 36 contrats du Programme d'innovation Construire au Canada ont été attribués à des entreprises de la Colombie-Britannique, ce qui représente une valeur totale de plus de 15 millions de dollars.

ont été attribués à des entreprises de la Colombie-Britannique, ce qui représente une valeur totale de plus de 15 millions de dollars. Plus de 280 contrats, qui totalisent une valeur de plus de 122 millions de dollars, ont été attribués depuis les débuts du Programme d'innovation Construire au Canada , en 2010.

, en 2010. Quatre-vingts pour cent (80 %) des entreprises qui ont bénéficié du Programme d'innovation Construire au Canada ont réussi la commercialisation de leurs produits.

