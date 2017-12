Canada créatif : la ministre Joly présente à Montréal la vision du gouvernement pour les industries créatives et culturelles







Canada créatif est une feuille de route que le gouvernement du Canada s'est donnée pour appuyer nos créateurs et nos artistes, pour mettre leurs oeuvres à la portée d'un public large et varié, au pays comme à l'étranger, et pour protéger et promouvoir notre identité culturelle

MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW/ - En septembre, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a lancé Canada créatif : la vision du gouvernement du Canada pour l'avenir de nos industries créatives dans un monde numérique.

La ministre Joly a prononcé un discours aujourd'hui devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, où elle a brossé les grandes lignes de Canada créatif. Cette stratégie fédérale, la première en son genre, a été développée en vue d'aider nos industries créatives à réussir à l'ère du numérique. Cette nouvelle approche repose sur trois piliers : investir dans nos créateurs et nos professionnels de l'industrie créative; promouvoir la distribution et la découverte du contenu canadien à l'échelle nationale et internationale; et renforcer la radiodiffusion publique et soutenir la diffusion de nouvelles locales.

La ministre Joly a saisi cette occasion pour mettre en évidence les mesures suivantes :

Un appui aux créateurs et aux artistes grâce à un financement accru au Fonds des médias du Canada dès 2018. Le tiers des subventions versées par le Fonds iront à des productions en français comme Unité 9 et L'Échappée . Ces investissements s'ajoutent aux 2,3 milliards de dollars que le gouvernement a déjà affectés aux arts et à la culture depuis 2016.

dès 2018. Le tiers des subventions versées par le Fonds iront à des productions en français comme et . Ces investissements s'ajoutent aux 2,3 milliards de dollars que le gouvernement a déjà affectés aux arts et à la culture depuis 2016. Un examen de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications pour s'assurer qu'elles répondent aux besoins du monde numérique d'aujourd'hui. Cette démarche comprend aussi des efforts pour renforcer le mandat de CBC/Radio-Canada, notre radiodiffuseur public. De plus, la ministre fera valoir le rôle important que jouent les créateurs canadiens dans un marché compétitif durant le prochain examen parlementaire de la Loi sur le droit d'auteur .

et de la pour s'assurer qu'elles répondent aux besoins du monde numérique d'aujourd'hui. Cette démarche comprend aussi des efforts pour renforcer le mandat de CBC/Radio-Canada, notre radiodiffuseur public. De plus, la ministre fera valoir le rôle important que jouent les créateurs canadiens dans un marché compétitif durant le prochain examen parlementaire de la . Un investissement de 125 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la première stratégie canadienne d'exportation pour les industries créatives. Dans le cadre de cette stratégie, la ministre Joly dirigera la première mission commerciale des industries créatives du Canada en Chine en 2018 pour aider nos créateurs et les autres professionnels des industries créatives à percer ce marché et pour nouer de solides relations diplomatiques, culturelles et économiques avec la Chine.

La ministre Joly a réitéré l'importance des industries culturelles dans le contexte des négociations sur le libre-échange. La protection de l'exception culturelle est une priorité pour le gouvernement du Canada dans le cadre des négociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Le discours prononcé aujourd'hui fait suite à une annonce récente dans laquelle la ministre Joly a rappelé l'importance de la diversité culturelle en accordant un financement ponctuel de 100 000 dollars à la Coalition pour la diversité culturelle. Cet investissement vise à élargir nos connaissances des difficultés et des possibilités offertes par la mise en oeuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à l'ère numérique. Cette aide financière permettra à la Coalition de poursuivre son rôle d'hôte du secrétariat de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle et de conserver le siège social de la Fédération à Montréal.

Le secteur des arts et de la culture représente 54,6 milliards de dollars au Canada. Au Québec, la culture génère des ventes de 11,9 milliards de dollars et plus de 150 000 emplois de qualité, qui sont essentiels à l'économie de la province. La culture est l'un des piliers de l'industrie touristique montréalaise et un élément clé de son identité en tant que destination culturelle de calibre international. Grâce à Canada créatif, le gouvernement du Canada veut s'assurer que les industries culturelles continuent à prospérer et à participer à l'économie de demain.

Citation

« La culture est au coeur de l'originalité, de l'âme et de l'histoire de Montréal. Le secteur créatif génère de nombreux emplois de qualité qui font croître notre classe moyenne et font vivre des familles partout au Québec et ailleurs au pays. Canada créatif nous permettra de mettre en oeuvre des politiques qui aideront nos créateurs et professionnels des industries créatives à relever les défis de la réalité numérique d'aujourd'hui, tout en protégeant notre identité culturelle et en la mettant en valeur. »

--L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le secteur créatif du Canada contribue à l'économie de notre pays et génère des emplois importants pour la classe moyenne.

Le secteur des arts et de la culture procure des emplois directs à plus de 630 000 Canadiens et génère un grand nombre d'emplois indirects découlant des productions culturelles et du tourisme.

Grâce à Canada créatif, les publics du pays et du monde bénéficieront d'un contenu de grande qualité, tant en français qu'en anglais.

En 2014, le secteur de la culture a injecté 11,9 milliards de dollars dans l'économie du Québec et a généré 3,5 p. 100 du produit intérieur brut de la province. Les 150 749 emplois du secteur culturel représentent 3,7 p. 100 de tous les emplois au Québec.

Le gouvernement du Canada a investi 2,3 milliards de dollars dans les arts et la culture : l'investissement le plus important de tous les pays du G7 actuellement.

La mission commerciale des industries culturelles en Chine en 2018 permettra de soutenir les entreprises et les organismes culturels qui cherchent à créer des partenariats et des relations interentreprises.

