Les gouvernements du Canada et du Yukon offrent une aide au loyer pour les victimes de violence







YUKON, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Quatre organismes de Whitehorse recevront un financement d'aide au loyer qui permettra à des victimes de violence familiale d'obtenir et de conserver un logement abordable. Ce financement est accordé dans le cadre de l'Entente Canada-Yukon concernant le logement abordable.

Grâce à ces suppléments au loyer, la Coalition anti-pauvreté du Yukon, le Victoria Faulkner Woman's Centre, la Fetal Alcohol Spectrum Society of Yukon (FASSY) et le Blood Ties Four Directions Centre pourront payer une partie du loyer de leurs clients, de sorte que davantage de Yukonnais auront un logement sécuritaire.

Ces organismes recevront au total 40 000 $ d'octobre 2017 à otobre 2018.Ces investissements permettront aux victimes de violence d'avoir accès à des logements du marché locatif, ce qui réduira les pressions exercées sur les listes d'attente des maisons d'hébergement et des programmes de logement social.

La Société d'habitation du Yukon accepte toujours les demandes au titre du Programme à l'intention des victimes de violence, y compris pour le financement de projets d'immobilisations et de programmes liés au logement.

Citations

« En plus d'offrir aux Canadiens des logements sûrs et abordables, notre gouvernement travaille fort pour renforcer nos collectivités. Ces nouveaux investissements constituent un autre exemple de l'engagement de notre gouvernement à faire en sorte que les victimes de violence familiale puissent profiter d'un environnement sûr et stable. »

-L'honorable Larry Bagnell, député fédéral du Yukon

« Nos partenaires de la collectivité travaillent d'arrache-pied pour aider les habitants du Yukon à trouver des logements sûrs et abordables. Grâce à ce financement, nous travaillerons à mettre fin à l'itinérance en veillant à ce que ces organismes soient en mesure de venir en aide aux personnes dans le besoin. Nous nous employons à faire en sorte qu'au Yukon, à quelque porte que l'on frappe, ce soit la bonne. »

-Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

Faits en bref :

Les suppléments au loyer sont l'un des moyens par lesquels les Yukonnais peuvent obtenir et conserver un logement abordable. C'est l'un des objectifs du Plan d'action en matière de logement du Yukon .

. Le gouvernement du Canada investit près de 500 000 $ au Yukon pour soutenir la construction et la rénovation de maisons d'hébergement et de transition pour les victimes de violence familiale.

investit près de 500 000 $ au pour soutenir la construction et la rénovation de maisons d'hébergement et de transition pour les victimes de violence familiale. Le gouvernement du Yukon , par l'entremise du Plan d'action en matière de logement, fournit une aide financière à la Coalition anti-pauvreté du Yukon pour aider les clients vulnérables à trouver et à obtenir un logement.

Pour en savoir plus : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Société d'habitation du Yukon, Housing Action Plan for Yukon (en anglais), Looking for Housing (en anglais)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 13:00 et diffusé par :