BMO remporte les plus grands honneurs en information d'entreprise

BMO est l'une des quatre seules entreprises à remporter un prix Platine

MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Le programme d'information d'entreprise de BMO Groupe financier a remporté les plus grands honneurs lors de la remise des Prix d'excellence en information d'entreprise 2017 présentés par les Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Les lauréats des prix ont été honorés lors d'un gala à Toronto mercredi soir.

BMO est l'une de quatre seules entreprises parmi tous les candidats à recevoir un prix Platine de CPA Canada, un prix décerné aux entreprises candidates ayant fait preuve d'une qualité exemplaire dans chacune de quatre catégories :

Prix d'excellence en information financière Prix d'excellence en information sur la gouvernance d'entreprise Prix d'excellence en présentation de l'information par voie électronique Prix d'excellence en information sur le développement durable

BMO remporte un prix d'excellence pour la troisième année d'affilée.

Helen Killoch, vice-présidente et comptable en chef, BMO Groupe financier, a accepté le prix au nom de la Banque. « Ce prix constitue une reconnaissance du travail des nombreuses personnes qui contribuent à notre information financière à BMO. C'est vraiment un effort de groupe », a rappelé Mme Killoch. « Nous sommes très reconnaissants de ce prix qui nous encourage aussi à continuer à rechercher l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. »

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 710 milliards de dollars au 31 octobre 2017 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

