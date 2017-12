Faits saillants des conseils d'arrondissement du 5 et du 7 décembre 2017







Verdun investira 15 685 000 $ dans l'amélioration des infrastructures routières, le réaménagement de parcs et la réfection de bâtiments

MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Verdun a tenu quatre séances du conseil d'arrondissement cette semaine dont trois séances extraordinaires et une séance ordinaire.

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2019-2020

Lors de la séance extraordinaire du 5 décembre, le conseil a adopté le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2019-2020. Chaque arrondissement doit dresser et adopter son budget d'immobilisations et Verdun investira au total 15 685 000 $ répartis sur trois ans soit 6 208 000 $ en 2018, 5 362 000 $ en 2019 et 4 115 000 $ en 2020.

Différents programmes sont visés par ces investissements notamment la réfection routière, l'amélioration des aires de jeux et des places publiques, la réfection des bâtiments administratifs, sportifs et communautaires, dont le Natatorium et l'Auditorium de Verdun, ainsi que le projet de construction d'un centre aquatique.

« Le choix des projets est issu du Plan de développement stratégique de Verdun 2015-2025 qui guide les décisions de notre administration au quotidien et à long terme », a rappelé le maire de l'arrondissement, monsieur Jean-François Parenteau. « Nous souhaitons offrir aux citoyens des parcs et des espaces publics de qualité de même que développer et maintenir des infrastructures adéquates et pérennes. Nous favorisons également les projets en lien avec la santé, l'accessibilité et la sécurité des personnes et ceux pour lesquels nous recevons un financement de la ville centre », a conclu le maire.

Pour connaître la liste des projets d'immobilisations prévus en 2018, 2019 et 2020, les citoyens sont invités à consulter la présentation du PTI disponible sur le site Web de l'arrondissement sous la rubrique Documents financiers.

Plan de développement durable 2016-2020

Le conseil d'arrondissement de Verdun a également adopté le 5 décembre son Plan local de développement durable (PLDD) 2016-2020. Ce plan vise à faire connaître les grandes orientations en matière d'environnement. Désormais, toutes les actions entreprises par l'arrondissement seront teintées d'un fort esprit de développement durable, faisant de l'environnement l'une de ses priorités.

Les citoyens peuvent consulter le PLDD 2016-2020 sur le site Web de l'arrondissement, dans la section Services aux citoyens/Environnement/Programme, plans et campagnes.

Coup de pouce aux organismes communautaires

Le conseil d'arrondissement de Verdun a octroyé le 5 décembre les contributions financières suivantes :

5 000 $ à l'organisme Le Refuge pour chats de Verdun pour l'année 2017;





pour l'année 2017; 250 $, non récurrente, à l'organisme Centre des femmes de Verdun à titre d'appui financier pour les Fêtes de Noël pour l'année 2017;





à titre d'appui financier pour les Fêtes de Noël pour l'année 2017; 500 $ non récurrente, à l'organisme Association Entre tes mains afin d'organiser une activité de Noël pour l'année 2017;





10 000 $, non récurrente à l'organisme Corporation l'Espoir dans le cadre du Programme d'accompagnement en loisir pour personnes ayant des limitations fonctionnelles;





1 000 $ à la Commission sportive du Lac Saint-Louis pour l'organisation de ses activités en tant que mandataire des Jeux du Québec pour l'année 2018;





1 700 $ à la Fabrique Notre-Dame-de-la-Trinité, dans le cadre des activités de Noël 2017 de l'Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs .

Adoption du budget 2018

Le conseil a approuvé, le 7 décembre, le budget proposé par l'arrondissement pour 2018 qui s'élève à 35 474 300 $. Il a approuvé également l'utilisation d'un montant de 1 373 600 $ dans le surplus des années antérieures pour atteindre l'équilibre budgétaire.

L'exercice budgétaire pour l'année 2018 est marqué par les éléments suivants :

la poursuite de l'intégration de la réforme du financement des arrondissements (RFA) incluant le transfert des activités liées au Centre de services partagés de la Direction des bibliothèques du Service de la culture de la Ville de Montréal pour un montant total de 422 400 $;

la poursuite de la mise en oeuvre du Plan quinquennal de main-d'oeuvre (PQMO) qui a pour but d'abolir la moitié des postes devenus vacants en raison de départs de la Ville de Montréal (départs à la retraite ou démissions), excluant les policiers et les pompiers;

le financement de nouvelles installations, soit le Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun et la plage urbaine de Verdun .

La présentation du budget est disponible sur le site Web de l'arrondissement sous la rubrique Documents financiers.

Désignation

Pierre L'Heureux a été nommé président du Comité consultatif d'urbanisme (CCU), à l'arrondissement de Verdun et Luc Gagnon pour y siéger comme membre pour une durée de deux ans, soit du 16 novembre 2017 au 15 novembre 2019.

Véronique Tremblay, conseillère d'arrondissement, a été désignée à titre de représentante de l'arrondissement de Verdun au sein du conseil d'administration de PME MTL Grand Sud-Ouest.

Le conseil a approuvé la nomination de 5 membres du Conseil jeunesse de Verdun et la durée de leurs mandats respectifs pour l'année 2017-2018.

Calendrier 2018 des séances du conseil d'arrondissement

Le nouveau calendrier des séances du conseil d'arrondissement a été adopté. Il est disponible dès maintenant sur le site Web de notre arrondissement.

Le prochain conseil d'arrondissement aura lieu le mardi 6 février 2018, à 19 h, à la mairie d'arrondissement (4555, rue de Verdun, salle 205).

Pour plus de renseignements

Le procès-verbal des quatre séances de cette semaine sera déposé sur le site Web de l'arrondissement lorsqu'il aura été ratifié par le conseil, lors de la séance de février 2018. Dans l'intervalle, les documents faisant l'objet du présent compte rendu peuvent être consultés en ligne ou au Secrétariat du Bureau d'arrondissement (4555, rue de Verdun, bureau 104). Les citoyens pourront également visionner prochainement les séances en différé sur le site Web de notre arrondissement.

