L'Institut Jacques-Couture : nouvelle initiative de l'Université TÉLUQ







QUÉBEC, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ annonçait en fin de journée hier la fondation de l'Institut Jacques-Couture, qui compte soutenir les innovations en enseignement, en recherche et dans les services aux collectivités en lien avec la thématique : « Accueils, Échanges, Sociétés ».

« Forte de ses expériences d'accueil de nouveaux arrivants au cours des dernières années et dotée de solides formations portant sur le Québec et sur l'internationalisation des connaissances, l'Université TÉLUQ profitera de la création de l'Institut Jacques-Couture pour se rapprocher de la société québécoise et participer aux actions et réflexions menant à sa transformation par, entre autres, l'accueil et les échanges avec les nouveaux arrivants », a tenu à souligner Martin Noël, directeur général de l'Université TÉLUQ.

Pour sa part, Angéline Martel, professeure au Département Sciences humaines, Lettres et Communications, et directrice de l'Institut, a déclaré que « l'Université TÉLUQ voit de plus en plus sa population étudiante, son corps professoral et ses ressources humaines touchés par la transformation démographique de la population québécoise. Avec ce nouvel institut, elle participe à la fois à cette transformation, mais elle agit également à titre de leader en formation à distance à l'intérieur d'un créneau qui se veut à la fois porteur et important en matière d'accueils et d'échanges ».

À propos de Jacques Couture

Le nom de Jacques Couture (1929-1995) a été choisi pour nommer l'Institut, car ses actions incarnent l'ouverture vers le monde et les échanges entre les cultures. Intellectuel engagé, homme de terrain, de plusieurs langues et de plusieurs cultures, il a consacré sa vie à aider les plus démunis de toute provenance. Étudiant en droit, puis prêtre Jésuite, député et ministre, Jacques Couture a marqué le Québec du 20e siècle par son engagement social, humanitaire et politique. Comme ministre de l'Immigration dans les années 1970, il a facilité l'installation au Québec des réfugiés du Vietnam et du Cambodge. Promoteur de coopération internationale et de rapprochements entre tous les membres de la société québécoise, sa vie a été marquée par une quête constante de justice sociale.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 afin de rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

