Fin de session parlementaire à Québec - L'UMQ soulève les enjeux de l'heure

MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) saisit l'occasion de la fin de session parlementaire aujourd'hui à Québec pour saluer l'adoption du projet de loi 133 sur le port obligatoire de l'uniforme par les policiers et constables spéciaux et le projet de loi 121 reconnaissant le statut de métropole et octroyant des pouvoirs accrus à la Ville de Montréal. L'UMQ profite également de l'occasion pour soulever les enjeux de l'heure pour le milieu municipal, entre autres le partage des revenus du cannabis sur le mode un tiers/un tiers/un tiers et l'adaptation des programmes d'infrastructures aux réalités municipales.

« L'UMQ a participé aux travaux parlementaires sur le projet de loi 157 encadrant le cannabis. Notre message doit trouver écho à la réunion des ministres des Finances lundi prochain à Ottawa. En deux mots, les municipalités ne peuvent pas se faire imposer de nouvelles responsabilités et de nouvelles dépenses sans un partage des revenus. On ne peut pas taxer au municipal pour appliquer une décision fédérale! », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

Légalisation du cannabis

Un consensus clair s'est dégagé des discussions des membres du conseil d'administration de l'Union, le 1er décembre dernier, alors que ceux-ci ont résolu unanimement de demander un partage équitable des revenus de taxation des produits du cannabis. Un partage un tiers/un tiers/un tiers entre les municipalités, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral permettrait aux municipalités d'assumer les nouvelles dépenses liées à l'implantation et à la mise en oeuvre de la légalisation et de l'encadrement du cannabis.

Demandes prébudgétaires au gouvernement du Québec

L'UMQ demande au gouvernement du Québec d'adapter les programmes d'infrastructures aux réalités municipales et d'en partager les coûts selon un mode 40 % Canada / 40 % Québec / 20 % municipalités, de mettre en place un programme spécifique pour les infrastructures sportives, culturelles et de loisir et d'accorder un soutien financier accru aux aéroports régionaux.

De plus, en matière de mobilité durable, l'UMQ réclame du gouvernement du Québec d'adapter le financement du transport collectif en fonction des besoins des municipalités et des cibles de réduction des émissions des gaz à effet de serre du Québec. Enfin, en ce qui a trait au développement économique local et régional, l'UMQ souhaite que les sommes du Fonds d'appui au rayonnement des régions soient augmentées considérablement et celles qui ne seraient pas dépensées au 31 mars 2018 soient reportées dans le budget 2018-2019. Elle demande également un réinvestissement dans les organismes municipaux de développement économique, tels que les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises.

Plateforme municipale

Soulignons par ailleurs que le président de l'UMQ entreprendra, dès le mois de janvier prochain, une vaste consultation des membres de l'UMQ pour élaborer une plateforme municipale en prévision des élections générales du 1er octobre 2018. Trois grands enjeux ont été pour l'instant identifiés : la mobilité et le transport ; la fiscalité et les finances ; le développement local et régional.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

