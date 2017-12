Sigma Industries rétracte ses prévisions de produits







SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE, QUÉBEC--(Marketwired - 8 déc. 2017) - Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, rétracte ses prévisions de produits publiées ce matin dans le communiqué de presse précédent voulant que les produits pourraient s'élever à environ 9M$, car elle ne peut pas avoir confiance à cette information.

À PROPOS DE SIGMA INDUSTRIES

Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, compte deux filiales en exploitation et emploie 275 personnes. Elle exerce ses activités dans les marchés des camions de gros tonnage, des autocars, du transport en commun, de la machinerie et de l'énergie éolienne. Sigma vend ses produits aux fabricants et distributeurs d'équipement d'origine des États-Unis, du Canada et de l'Europe.

