La Capitale annonce le départ à la retraite de Constance Lemieux, présidente et chef de l'exploitation du secteur Assurance de dommages







Christian Fournier sera appelé à prendre la relève

QUÉBEC, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le président du conseil et chef de la direction de La Capitale assurance et services financiers, M. Jean St-Gelais, annonce que Mme Constance Lemieux, présidente et chef de l'exploitation du secteur Assurance de dommages, lui a fait part de sa décision de prendre sa retraite à compter du 24 février 2018, après plus de 10 années au sein de l'entreprise. C'est M. Christian Fournier, actuellement vice-président à l'indemnisation à La Capitale assurances générales, qui sera appelé à assumer la présidence de ce secteur d'affaires.

Mme Lemieux s'est jointe à La Capitale en 2008 à titre de vice-présidente au développement des nouveaux secteurs financiers et à l'efficacité organisationnelle, avant d'être nommée présidente de La Capitale assurances générales en 2010.

« Grâce à son leadership, et à sa vision, notre secteur Assurances générales a affiché au fil des années une solide rentabilité et une croissance soutenue pour atteindre près d'un milliard de dollars en revenus de primes en 2017, souligne M. Jean St-Gelais. Nous remercions sincèrement Mme Lemieux pour sa précieuse contribution au succès et à l'évolution de l'entreprise et lui souhaitons beaucoup de joie et de satisfaction dans ses projets futurs. »

Tout au cours de sa carrière, Mme Lemieux a toujours été très engagée sur les plans professionnel et social, en siégeant notamment à divers conseils d'administration, ce qu'elle continuera de faire en plus d'offrir du coaching. Diplômée de l'Université Laval et du McGill International Executive Institute, Mme Lemieux est également administratrice de sociétés certifiée.

Nomination de Christian Fournier

Pour sa part, M. Christian Fournier entrera dans ses nouvelles fonctions à compter du 26 février 2018. Diplômé de l'Université Laval et Fellow de l'Institut canadien des actuaires et de la Casualty Actuarial Society, M. Fournier a occupé de nombreux postes stratégiques au Québec et au Canada dans l'industrie de l'assurance de dommages. Il a fait son entrée à La Capitale assurances générales en 2011, avant d'occuper ses responsabilités actuelles depuis 2013.

« Sa profonde connaissance du domaine d'affaires, appuyée sur plus de 20 années d'expérience, son penchant pour l'innovation, sa pensée stratégique, de même que son leadership orienté vers la responsabilisation se sont avérés des vecteurs de succès depuis son arrivée à La Capitale, a précisé M. St-Gelais. Nul doute que M. Fournier saura relever avec brio les défis de ce nouveau poste en misant sur les mêmes qualités, ce qui permettra à notre secteur Assurances générales de continuer à se démarquer par son esprit d'innovation et la qualité de ses produits et de son service à la clientèle. »

À propos de La Capitale

Créée en 1940, La Capitale assurance et services financiers est bien présente au Québec et dans l'ensemble du Canada. Comptant plus de 2 680 employés, elle s'appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses clients à bâtir, protéger et valoriser ce qu'ils considèrent comme essentiel à leur sécurité financière. Elle offre des produits d'assurance et des services financiers à la population en général et plus particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois. Avec un actif de 6,4 milliards de dollars, La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d'importance au Canada.

