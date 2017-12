Avis aux médias : UNE MAISON POUR LE TEMPS DES FÊTES! Quarante-six chiens sauvés d'un élevage de viande canine en Corée du Sud arrivent au Québec







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 déc. 2017) - Juste à temps pour les fêtes, Humane Society International/Canada transporte 50 chiens sauvés d'une horrible ferme de viande de chien de Corée du Sud vers un refuge temporaire à Cambridge en Ontario. Les chiens recevront des soins vétérinaires et l'attention dont ils ont besoin avant que 46 d'entre eux soient déplacés dans des refuges au Québec et que les 4 derniers soient placés en Ontario.

C'est le dixième élevage de viande de chiens fermé par HSI en Corée du Sud. Au total, plus de 170 chiens ont été sauvés de cet élevage et sont envoyés en Amérique du Nord et au Royaume-Uni pour trouver des familles pour la vie.

Les sauveteurs d'HSI/Canada sont présentement en Corée du Sud pour pour assister à la fermeture de la ferme de viande de chien et sont disponibles pour des entrevues. Après l'arrivée des chiens au Canada, les journalistes seront invités à prendre part à une conférence de presse et à visiter le refuge à Cambridge, en Ontario, où les chiens seront soignés. Il sera également possible de filmer l'arrivée des chiens dans les refuges au Québec (SPCA de Montréal, SPCA Laurentides-Labelle et SPA d'Arthabaska).

QUI (conférence de presse): des représentants d'HSI/Canada et le Eric S. Margolis Foundation.

QUOI (Cambridge, ON): conférence de presse et visite du refuge à Cambridge, Ontario.

OÙ :

? Conférence de presse : Sharp Transportation - 1225 Balmoral Rd, Cambridge, ON. N1T 1A4. Cliquez ici pour visualiser l'adresse sur Google Maps.

? Arrivée des chiens à la SPCA de Montréal : 5215, rue Jean-Talon Ouest, Montréal, QC H4P 1X4

QUAND :

? Entrevues sur place en Corée du Sud : les sauveteurs en Corée du Sud seront disponibles jusqu'au 11 décembre.

? Conférence de presse au refuge de Cambridge, Ontario : le mardi 12 décembre à 10 h HNE.

? Arrivée des chiens à la SPCA de Montréal : le mardi 12 décembre vers 20 h HNE.

POURQUOI : pour que des chiens sévèrement maltraités et sauvés du cruel commerce de la viande canine trouvent des familles pour la vie. Ces chiens seront les ambassadeurs de notre campagne pour mettre fin au commerce mondial de viande canine, qui cause l'abattage brutal de 30 millions de chiens chaque année.

Le commerce de la viande de chien est principalement répandu en Chine, en Corée du Sud, aux Philippines, en Thaïlande, au Laos, au Vietnam, au Cambodge et au Nagaland au nord de l'Inde. En Corée du Sud, on estime que 2,5 millions de chiens sont intensivement élevés dans des conditions atroces pour faire commerce de leur viande. HSI travaille pour aider les éleveurs de chiens à se tourner vers des secteurs plus humains.

Pour voir les photos et vidéos : cliquez ici, puis sélectionnez «?créer un compte?» en haut de la page, complétez les informations demandées et un administrateur vous approuvera immédiatement. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter la personne ci-dessous.

Humane Society International/Canada est un leader en matière de protection animale. HSI Canada met en oeuvre des programmes de protection des animaux de compagnie, de la faune et de son habitat naturel, de préservation de mammifères marins et de bien-être des animaux de ferme et des animaux dans la recherche. HSI/Canada est fière de faire partie de Humane Society International - l'un des organismes de protection animale les plus importants au monde. HSI/Canada célèbre les animaux et confronte la cruauté dans le monde entier - sur internet à l'adresse www.hsicanada.ca

