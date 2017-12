Le Barreau nommé meilleur employeur à Toronto pour la 12e année consécutive







TORONTO, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Pour la 12e année de suite, le Barreau est nommé un des meilleurs employeurs de Toronto pour 2018.

Tenu par Mediacorp Canada Inc., le concours reconnait les milieux de travail exemplaires à Toronto et dans les municipalités régionales de York, Halton, Peel et Durham. Les employeurs sont comparés avec d'autres organisations qui oeuvrent dans le même domaine pour déterminer qui offre les programmes les plus avant-gardistes.

« C'est merveilleux de recevoir cet honneur prestigieux pour la 12e année, a déclaré la directrice générale par intérim Diana Miles. Être reconnu comme un lieu de travail inclusif et professionnel tient compte de nos pratiques exemplaires ainsi que notre travail continu pour être un modèle pour les communautés que nous servons. Je félicite tous nos employés pour avoir aidé l'organisation à obtenir cette distinction encore une fois ».

Le Barreau a été choisi comme l'un des meilleurs employeurs de la RGT en 2018 pour les raisons suivantes :

L'investissement à long terme dans le développement de carrière des employés, à travers des subventions pour des cours, pour obtenir un agrément professionnel et de nombreux choix de formation à l'interne et en ligne?;





Le soutien au bienêtre physique et mental des employés, des cours de yoga, Pilates et méditation proposés sur place et menés par des instructeurs, ainsi que des séances de naturopathie et de massothérapie tout au long de l'année?;



Les congés de maternité et parentaux bonifiés pour les nouvelles mères et les nouveaux pères y compris les parents adoptifs et diverses options d'horaires de travail flexibles pour les aider à assumer leurs nouveaux rôles de parents.

Le Barreau règlemente plus de 50 000 avocats et 8 000 parajuristes en Ontario. Son mandat vise à règlementer la profession juridique dans l'intérêt public en maintenant l'indépendance, l'intégrité et l'honneur de la profession juridique pour faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit.

