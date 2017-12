MTLàTABLE 2017 a contribué à générer des revenus de 9 millions de dollars dans les 175 restaurants participants







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Plus de 131 000 Montréalais et touristes ont pu découvrir les joyaux de la gastronomie montréalaise et savourer la créativité des chefs qui font la renommée de la ville à l'échelle internationale dans le cadre de MTLàTABLE, présenté par Aéroplan. De plus en plus populaire, cette célébration gourmande, qui s'échelonnait sur 15 jours exceptionnellement cette année en raison du 375e anniversaire de Montréal, a généré plus de 9 M$ de revenus dans les restaurants participants, ce qui représente une hausse de 59 % des revenus par rapport à 2016.

La sixième édition de MTLàTABLE aura été une véritable vitrine des produits locaux et régionaux particulièrement appréciée des restaurateurs et des consommateurs. Effectivement, selon les résultats du sondage réalisé par Tourisme Montréal, les chefs auront mis en valeur en moyenne 10 produits régionaux dans leur menu et 86 % d'entre eux ont affirmé vouloir revoir cette thématique dans les éditions ultérieures.

Par ailleurs, 91 % des restaurateurs ont trouvé leur expérience positive ou très positive. Pour les 35 restaurants qui participaient pour la première fois, on note une augmentation d'achalandage de leur clientèle de 55 % par rapport à la même période l'an dernier. Pour ce qui est des consommateurs, 97 % d'entre eux ont apprécié la liste des restaurants offerts et 40% participaient à l'événement pour la première fois1.

«?En plus d'être une signature propre à Montréal, la gastronomie est une industrie culturelle créative qui contribue au développement économique et au rayonnement de notre ville. Nous sommes heureux que notre initiative gastronomique remporte autant de succès », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Pour Ginette Thibault de l'équipe du restaurant Beaux-Arts, MTLàTABLE est une grande réussite cette année «?Bravo à Tourisme Montréal! Cette initiative permet aux consommateurs de faire découvrir les talents de nos chefs et surtout la richesse des produits locaux », a-t-elle affirmé.

Présenté par Aéroplan, MTLàTABLE est également rendu possible grâce à l'appui de partenaires tels que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, SAQ, Cacao Barry, ESKA, Air Canada et l'Association des restaurateurs du Québec.

À propos de MTLàTABLE

Initiative de Tourisme Montréal, MTLàTABLE est une invitation à célébrer la gastronomie montréalaise. Ce rendez-vous culinaire incontournable met à l'affiche de délectables menus à prix fixe (15 $ pour le brunch, 21 $, 31 $ ou 41 $ pour une table d'hôte) dans 175 restaurants situés à Montréal. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, visitez le www.mtlatable.com.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est l'organisme responsable d'assumer le leadership de l'effort concerté de promotion et d'accueil pour le positionnement de la destination de Montréal sur les marchés des voyages d'agrément et d'affaires et d'orienter le développement du produit touristique montréalais sur la base de l'évolution constante des marchés. Pour plus de renseignements, visitez le site www.mtl.org.

1 Selon les résultats du sondage réalisé par Tourisme Montréal.

