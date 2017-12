L'état des négociations dans le préhospitalier - Comme une ambulance sans roue !







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Des paramédics et des membres du personnel du secteur préhospitalier ont déposé aujourd'hui une ambulance dont trois roues sont manquantes devant les bureaux montréalais du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. Ils ont ensuite livré les trois roues manquantes au bureau du premier ministre, Philippe Couillard, l'invitant à prendre contact avec M Barrette pour favoriser un déblocage rapide des négociations. Les syndicats CSN du secteur préhospitalier sont sans convention collective depuis le 31 mars 2015. Ils manifestent actuellement et jusqu'à 13 h, devant le 2021, avenue Union, à Montréal et se rendront ensuite aux bureaux montréalais de Philipe Couillard.

« Nos négociations n'avancent plus, explique le représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Jean Gagnon. Cela fait un bout de temps que nous avons convenu de la carrosserie. Ce qui nous manque maintenant, ce sont trois roues : la surcharge de travail, les horaires de faction et les matières monétaires avec la CSAQ, Une ambulance ne peut pas rouler sans ces trois roues ; nous ne pouvons pas régler l'ensemble des conventions sans ces trois éléments. Une entente est à portée de main mais du travail reste à faire. »

Enjeux

Partout au Québec les syndicats CSN représentant 3600 paramédics, répartitrices, répartiteurs et employé-es de soutien de tout le Québec sont tous à la recherche de contrats de travail s'appuyant sur les paramètres qui ont permis de conclure une entente de principe chez Urgences-santé en juillet dernier.

Pour compléter une entente de principe, il faudra :

Un comité de fardeau de tâches dans toutes les entreprises représentées par la Coalition (CETAM, CTAQ, CTAE, APAR) et par la CSAQ permettant d'agir sur la surcharge de travail à partir de données probantes. Les syndicats veulent traiter les problèmes dès qu'ils se manifestent. La surcharge de travail entraîne des délais d'intervention auprès de la population.

La conversion immédiate d'horaires de faction (7/14) en horaires à l'heure dans les zones prioritaires et des règles claires de conversions futures. Ces horaires font en sorte qu'en plusieurs endroits du Québec, les paramédics n'ont pas de cadre horaire. Ils doivent plutôt être pleinement disponibles, sur appel, durant une période de 7 jours consécutifs ce qui entraîne des délais d'intervention auprès de la population.

Une entente entre la Corporation des services ambulanciers du Québec (CSAQ), l'un des deux regroupements d'employeurs privés, et le ministère de la Santé et des Services sociaux, afin de nous permettre de finaliser une entente de principe sur les matières monétaires.

Chez Urgences-santé, le Syndicat du préhospitalier, représentant quelque 950 paramédics de Montréal et de Laval a conclu une entente de principe en juillet dernier. Toutefois, elle n'est complète seulement que depuis hier soir, 21h15, heure à laquelle ont été complétées les négociations avec toutes les parties au nouveau régime de retraite provincial.

