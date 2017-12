Fiers de présenter « Érable du Québec » - Un nouveau logo distinctif qui met en valeur l'unicité de nos produits d'érable !







LONGUEUIL, QC, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Ingrédient unique, savoureux et cher au coeur des producteurs acéricoles et de tous les Québécois, l'érable revêt un nouveau logo distinctif qui met en valeur la feuille d'érable à l'effigie de la marque Érable du Québec. Ainsi, la marque générique Les Produits d'érable du Québec de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) cède sa place à Érable du Québec pour le marché du Québec et à Maple from Canada pour les activités de promotion à l'international.

« La création d'une nouvelle image de marque devenait un incontournable pour renforcer notre positionnement local et accroître notre présence sur les marchés internationaux », explique Nathalie Langlois, directrice, promotion, innovation et développement des marchés de la FPAQ. « L'agence KBS Montréal a bien saisi notre vision et nos valeurs, de même que nos objectifs de valorisation des produits d'érable à l'international, et nous sommes vraiment fiers du résultat. »

L'initiative portée par l'équipe vouée à la promotion des produits d'érable va permettre d'uniformiser la ligne directrice communicationnelle et de renforcer la reconnaissance de la marque des diverses campagnes promotionnelles nationales et internationales.

« Rares sont les produits qui peuvent jouir d'une image aussi connue dans le monde entier. La feuille d'érable s'est donc imposée naturellement comme visuel principal de la marque. Inspirée de la fameuse boîte de conserve iconique, la calligraphie aux formes arrondies utilisée pour tracer le mot « érable » à même la feuille évoque le caractère liquide du produit-phare, le sirop. Quant au léger dégradé de couleur du logo, il rappelle les nuances observées dans la nouvelle classification du sirop d'érable récemment entrée en vigueur avec ses quatre catégories : doré, ambré, foncé et très foncé », explique Olivier Caron, directeur de création, Branding & Design.

Au cours de la prochaine année, le logo Érable du Québec jouira d'une visibilité soutenue dans le cadre des activités de positionnement de la marque et des produits d'érable.

À propos de la FPAQ et de la marque Érable du Québec

Fondée en 1966, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts économiques, sociaux et moraux de 7?300 entreprises acéricoles québécoises, en plus de déployer des initiatives assurant la mise en marché collective des produits issus des 43 millions d'entailles que compte le Québec. Grâce à la qualité du travail de ces acériculteurs, le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et 90 % de la production de sirop d'érable au Canada. Ensemble, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse contribuent à 10 % de la production canadienne. La FPAQ est fière de valoriser la marque de référence Érable du Québec en plus de coordonner les efforts de promotion et de valorisation des produits d'érable du Canada à l'international au nom de l'industrie canadienne de l'érable. À ce titre, la FPAQ oriente et anime le Réseau international d'innovation des produits d'érable du Canada.

