Séminaire Salésien de Sherbrooke - Une nouvelle convention collective qui respecte l'autonomie professionnelle







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale hier, les membres du Syndicat du personnel du Séminaire Salésien de Sherbrooke ont adopté unanimement l'entente de principe intervenue avec leur employeur. La nouvelle convention collective d'une durée de cinq ans prévoit notamment des augmentations de salaire pour tous les membres du personnel ainsi que le maintien de la tâche et de l'autonomie professionnelle.

Après plus de deux années de négociation, c'est en présence du conciliateur du ministère du Travail que les représentants du syndicat sont parvenus à forcer le retrait de plusieurs demandes patronales qui visaient une gestion davantage managériale.

«?L'employeur souhaitait introduire une gestion rigide très éloignée de la collégialité souhaitée par nos membres. Cela aurait perverti les relations dans l'établissement?» précise Léandre Lapointe, vice-président et responsable du regroupement privé de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Le Séminaire Salésien de Sherbrooke est un établissement confessionnel et privé d'enseignement secondaire. Il accueille 730 élèves. Le Syndicat du personnel du Séminaire Salésien de Sherbrooke est accrédité depuis le 27 janvier 1994 et est affilié à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 39 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

Pour de plus amples renseignements sur la FNEEQ-CSN, visitez http://fneeq.qc.ca et suivez-nous sur Facebook et Twitter.

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 10:13 et diffusé par :