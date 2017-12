/R E P R I S E -- Grande finale des festivités du 350e de Lachine le samedi 9 décembre 2017/







MONTRÉAL, le 30 nov. 2017 /CNW Telbec/ - Le samedi 9 décembre, l'événement de clôture des festivités du 350e de Lachine se déroulera à l'église des Saints-Anges-Gardiens et sur son parvis. Près de douze heures d'activités familiales, de concerts et d'animations de toutes sortes figurent au programme de cet événement.

« Sans contredit, 2017 est une année marquante pour Lachine. J'invite chaleureusement les citoyens à participer à la Grande finale du 350e. Un large éventail d'activités diversifiées et gratuites plaira autant aux petits comme aux grands. C'est également une occasion privilégiée de célébrer, tous ensemble, notre histoire et notre patrimoine », a déclaré Mme Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement.

Programme

13 h à 16 h - Festivités familiales sur le site extérieur de l'église. Une foule d'activités et d'animations en présence de Rapido, la mascotte de l'arrondissement : course à obstacles, carrousel de poneys, atelier de décoration de sapins de Noël, exposition de photos d'époque, chant de Noël avec le trio de Roxane Reddy, carriole, jeu gonflable, maquillage sans oublier la présence du père Noël et de ses lutins (de 14 h à 16 h).

19 h 30 à 21 h 30 -Spectacle de clôture à l'église! Animation par Chantal Lacroix, présidente d'honneur du 350e, prestations des Boréades de Montréal et du Choeur Ambiance de Lachine. Une rétrospective de l'année sera également présentée.

21 h 30 à minuit - Dansez sous les étoiles sur le parvis! Jusqu'à minuit, danse et musique avec DJ Losier.

En cas de mauvais temps, toutes les activités prendront place à l'église.

Consultez l'ensemble de la programmation de la Grande finale

Consultez la page Facebook

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 10:00 et diffusé par :