Bornes d'inspection primaire et application de déclaration électronique maintenant disponibles à l'aéroport international Stanfield d'Halifax







HALIFAX, le 8 déc. 2017 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l'Administration de l'aéroport international d'Halifax ont annoncé aujourd'hui que les bornes d'inspection primaire (BIP) et l'application mobile de déclaration électronique sont fonctionnelles à l'aéroport international Stanfield d'Halifax. Les BIP sont une technologie de nouvelle génération qui offre les options libre-service aux voyageurs aériens internationaux qui arrivent à l'aéroport Stanfield d'Halifax.

Les nouvelles BIP vérifient les documents de voyage, permettent de remplir une déclaration à l'écran et confirment l'identité au moyen de la reconnaissance faciale pour tous les voyageurs internationaux admissibles arrivant par avion. Ceux qui veulent gagner du temps peuvent remplir leur déclaration d'avance en utilisant l'application mobile de déclaration électronique FrontièreCan, qui émet un code de réponse rapide (code QR) à balayer à la borne à leur arrivée.

Les 24 bornes d'inspection primaire à l'aéroport Stanfield d'Halifax renforcent la sécurité et simplifient l'expérience des voyageurs à la frontière. L'aéroport Stanfield d'Halifax est le cinquième aéroport canadien à avoir lancé la technologie des bornes d'inspection primaire en 2017.

Les voyageurs sont encouragés à télécharger gratuitement l'application de déclaration électronique - FrontièreCan - pour gagner encore plus de temps à certains aéroports du pays.

Citation

« La mise en oeuvre de cette nouvelle technologie démontre l'engagement du gouvernement du Canada pour moderniser le passage à la frontière en cette ère numérique. L'utilisation d'outils numériques améliore les services offerts aux voyageurs canadiens et étrangers, et leur permet d'avoir une expérience simple et efficace aux aéroports. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

«Le déploiement de cette nouvelle technologie à l'aéroport international Stanfield d'Halifax est une excellente nouvelle pour le Canada atlantique. Le gouvernement est soucieux d'offrir de meilleurs services numériques, et les bornes d'inspection primaire de même que l'application mobile de déclaration électronique simplifieront les services pour les voyageurs aériens qui arrivent au Canada, ce qui fera du Canada atlantique un endroit encore plus attrayant où voyager ou revenir.»

- L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor et député de Kings - Hants

« Nous sommes toujours à la recherche de façons novatrices d'améliorer l'expérience de nos passagers à l'aéroport. L'utilisation des plus récentes technologies dans le but d'accélérer le processus douanier s'harmonise avec notre priorité stratégique visant à maximiser l'efficacité de l'aéroport. Nous sommes heureux de collaborer avec l'Agence des services frontaliers du Canada et de procéder à la mise en oeuvre de cette amélioration qui profitera aux résidents de retour au pays ainsi qu'aux visiteurs arrivant de l'étranger. »

-Joyce Carter, présidente et directrice générale, Administration de l'aéroport d'Halifax

Faits en bref

L'aéroport international Stanfield d' Halifax est le plus grand aéroport au Canada atlantique. En 2016, il a accueilli plus de 335 000 voyageurs internationaux entrant au pays et 3,9 millions de passagers nationaux et internationaux.

Depuis qu'elle a été lancée en mars 2017, la borne d'inspection primaire a facilité le traitement de plus de cinq millions de voyageurs.

