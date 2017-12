Sysmex Canada renouvelle son partenariat avec LifeLabs, le chef de file canadien du secteur laboratoire







Le leader de l'industrie améliorera l'équipement d'hématologie de 12 sites répartis en Ontario et en Colombie-Britannique afin d'accroître l'efficacité et de standardiser les tests

MISSISSAUGA, Ontario, 8 décembre 2017 /CNW/ - LifeLabs, le plus important fournisseur de services de laboratoire au Canada, octroie à Sysmex Canada, un chef de file de la technologie de diagnostic automatisé, un contrat visant à mettre à niveau et à étendre les capacités de tests hématologiques de LifeLabs avec de nouveaux équipements. En 2018, Sysmex Canada remplacera les analyseurs hématologiques de LifeLabs dans 12 sites répartis en Colombie-Britannique et en Ontario, prolongeant ainsi leur partenariat pour cinq autres années.

L'entente entre ces deux entreprises permettra d'accroître la productivité, l'efficacité et la collaboration au sein de l'ensemble des établissements LifeLabs tout en réduisant le délai de traitement grâce aux solutions essentielles de diagnostic de Sysmex. Sysmex fournira aux 12 points de service LifeLabs des solutions évolutives personnalisées pour répondre aux besoins de chaque laboratoire. Par exemple, les sites réalisant davantage de tests profiteront de la technologie hématologique XN-Series de Sysmex jumelée à la morphologie numérique intégrée. Ceux qui effectuent moins de tests, en revanche, tireront parti de la standardisation de leur équipement avec les laboratoires plus importants.

Les principales finalités de cette entente sont la réduction des pertes et du délai requis pour remplacer les réactifs, une efficacité accrue des capacités de morphologie numérique, et l'optimisation de la communication panlaboratoire.

« La solution de Sysmex Canada nous donne accès à une plate-forme hématologique fiable et à la fine pointe, créée par un chef de file de l'industrie, afin d'optimiser la vitesse de traitement et de rationaliser les opérations », soutient Pierre Bou-Mansour, chef de l'exploitation à LifeLabs. « Cette technologie nous aidera à offrir à nos patients et à nos fournisseurs de soins de santé des rapports standardisés au sein de toutes les installations de tests, et à continuer de fournir les meilleurs soins qui soient au bénéfice des Canadiens. »

Au terme d'un rigoureux processus de demande de propositions, LifeLabs a choisi Sysmex. L'entente témoigne de l'approche innovante à l'égard de la prestation de soins de santé de grande qualité qui fait la réputation des deux sociétés.

« LifeLabs jouit d'une grande réputation lorsqu'il est question de fournir des tests innovants et fiables qui profitent aux patients, aux fournisseurs et à la prestation de soins », affirme Carl Rocha, directeur général à Sysmex Canada. « La précision, la fiabilité et le caractère évolutif éprouvés de la technologie de Sysmex, comme l'automatisation et la connectivité en laboratoire, offriront des résultats à la hauteur de la réputation de LifeLabs sur les plans de la qualité et de l'innovation, et ce, tant aujourd'hui que demain. Nous sommes honorés de nous associer à LifeLabs et d'appuyer leurs efforts visant à offrir sans cesse des soins de qualité aux patients, assortis d'une automatisation plus efficace et de résultats plus rapides. »

À propos de LifeLabs

LifeLabs est une entreprise canadienne comptant plus de 50 ans d'expérience qui offre des services de tests de laboratoire afin d'aider les fournisseurs de soins de santé à diagnostiquer, traiter, suivre, et prévenir la maladie chez le patient. Dans les collectivités de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, LifeLabs fournit un accès pratique et rentable aux services de tests de laboratoire, lesquels sont essentiels pour obtenir des résultats optimaux en matière de santé. LifeLabs emploie environ 5 400 professionnels de formation et réalise plus de 100 millions de tests en laboratoire découlant de plus de 19 millions de visites de patients par année. En 2013, LifeLabs a fait l'acquisition de BC Biomedical, en Colombie-Britannique, et de CML HealthCare, en Ontario, permettant ainsi à LifeLabs de devenir le plus grand laboratoire communautaire du Canada. LifeLabs appartient indirectement à OMERS Administration Corporation, dont les intérêts sont administrés par OMERS Infrastructure Management Inc. En plus d'être le premier laboratoire communautaire au Canada à effectuer des tests prénataux atraumatiques, LifeLabs est le premier laboratoire à offrir à ses patients des protocoles efficaces sans jeûne et à leur permettre de prendre rendez-vous par Internet et d'accéder en ligne, de manière sécurisée, à leurs résultats. Pour obtenir plus d'information sur LifeLabs, veuillez visiter : www.LifeLabs.com.

À propos de Sysmex America

Sysmex America, Inc. distribue et propose un portfolio diversifié qui est constitué des meilleurs produits de laboratoire clinique et d'hématologie diagnostique in vitro offerts aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. C'est le bureau régional des États-Unis de Sysmex Corporation, un chef de file mondial réputé en matière de solutions de laboratoire clinique, qui optimise l'efficacité, les opérations et le rendement financier du laboratoire, lequel est situé à Kobe, au Japon. Sysmex redéfinit les soins de santé de demain au seuil du laboratoire clinique en transcendant les frontières de la science diagnostique et en servant de locomotive pour les soins responsables et abordables. En 2017, le magazine Forbes a nommé Sysmex la société la plus innovante dans le secteur de l'équipement de soins de santé et des services. Pour obtenir plus d'information à propos de Sysmex America, veuillez visiter www.sysmex.com/us.

