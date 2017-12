Consigne des bouteilles de vin - ÉEQ invite les syndicats à visiter un centre de tri







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - En réaction à la conférence de presse des représentaux syndicaux réclamant un élargissement de la consigne aux bouteilles de vin, la présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec (ÉEQ), Mme Maryse Vermette, leur a fait parvenir une invitation à visiter les nouvelles installations de traitement du verre. « Cette visite d'un centre de tri leur permettra de constater que le problème environnemental qu'ils dénoncent est en voie d'être réglé grâce aux investissements du plan Verre l'innovation de ÉEQ et qu'il n'est pas nécessaire d'instaurer une nouvelle consigne », a déclaré Mme Vermette.

Voici le texte complet de la lettre d'invitation :

Montréal, le vendredi 8 décembre 2017

Monsieur Jacques Létourneau

Président

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Monsieur Denis Bolduc

Président

SCFP-Québec

Monsieur Dominic Lemieux

Adjoint au directeur

Syndicat des Métallos

Messieurs,

Nous avons appris que la CSN, le SCFP-Québec et le Syndicat des Métallos organisaient une conférence de presse aujourd'hui sur l'élargissement de la consigne aux bouteilles de vin. C'est avec grand intérêt que nous suivrons votre position sur le sujet.

Vous n'êtes pas sans savoir que le plan Verre l'innovation, que nous avons annoncé en janvier 2016, vise à trouver une solution concrète pour 100 % du verre issu de la collecte sélective au Québec. Le plan prévoit notamment des investissements pour la modernisation de centres de tri du Québec par des projets pilotes d'expérimentation afin de leur permettre de produire un verre de meilleure qualité, ainsi qu'une mesure de soutien aux entreprises souhaitant développer de nouveaux écomatériaux et de nouvelles applications commerciales intégrant ce verre.

Afin de bien mesurer le succès du plan Verre l'innovation, Éco Entreprises Québec, en collaboration avec RECYC-QUÉBEC, a d'ailleurs mis en place un comité de suivi regroupant de nombreux partenaires de l'industrie, ainsi que des représentants des milieux municipal et de l'environnement. Le plan totalise des investissements de plus de 10 M$ et les premiers résultats de nos projets pilotes sont extrêmement encourageants. En tout respect des positions que vous exprimez, nous croyons sincèrement que nous sommes en train de régler l'enjeu environnemental lié au recyclage du verre au Québec, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une consigne des bouteilles de vin.

À cet égard, nous serions très heureux de vous accueillir pour une visite de nos nouvelles installations en centre de tri afin que vous puissiez juger vous-mêmes de la qualité inégalée du verre dorénavant trié au Québec. Cette visite pourra évidemment se faire en présence des médias intéressés à l'enjeu.

En espérant avoir l'occasion de vous rencontrer sous peu, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes meilleures salutations.

Maryse Vermette

Présidente-directrice générale

À propos du plan Verre l'innovation

Annoncé en janvier 2016, le plan Verre l'innovation de ÉEQ vise à trouver une solution concrète pour 100 % du verre issu de la collecte sélective au Québec. Le plan prévoit, notamment, des investissements de 6,7 M $ pour la modernisation de centres de tri du Québec par des projets pilotes d'expérimentation afin de leur permettre de produire un verre de meilleure qualité, ainsi qu'une mesure de soutien aux entreprises souhaitant développer de nouveaux écomatériaux et de nouvelles applications commerciales intégrant ce verre. Les centres de tri participants sont :

La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, à Grande-Rivière (Gaspésie);

EBI Environnement inc., à Saint-Paul (Lanaudière);

(Lanaudière); Centre de tri de Québec, exploité par Société VIA (Capitale-Nationale);

Tricentris - tri, transformation, sensibilisation , à Terrebonne (Lanaudière);

, à (Lanaudière); Récupération Frontenac , à Thetford Mines (Chaudière-Appalaches).

À eux seuls, ces cinq centres de tri traitent environ 25 % de tous les contenants de verre que les Québécois placent dans leur bac de récupération. Ces derniers produiront un verre traité d'une pureté inégalée, et ce, dans deux granulométries qui permettront la refonte de contenants et de bouteilles et sa transformation en plusieurs écomatériaux à forte valeur ajoutée : abrasifs, laine minérale, ajouts cimentaires et béton, paillis ornemental, agent de filtration d'eau, agent de remplissage, dalles écologiques, verre cellulaire utilisé pour les infrastructures et terrains de sport.

Pour informations supplémentaires : http://www.eeq.ca/le-bac-de-recuperation-un-modele-deconomie-circulaire/initiatives/plan-verre-linnovation/

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est l'organisme qui élabore le Tarif et perçoit la contribution des entreprises, laquelle est ensuite redistribuée afin de financer les services municipaux de collecte sélective au Québec. ÉEQ encourage également l'innovation et le partage des meilleures pratiques afin d'optimiser la chaîne de valeur des matières recyclables. À cet effet, ÉEQ collabore tant avec les entreprises, pour réduire les quantités à la source et privilégier l'utilisation de matières recyclables, qu'avec les municipalités et les autres intervenants, pour accroître le recyclage et la valeur économique des matières récupérées.

Créé à l'initiative des entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés, ÉEQ est un organisme privé sans but lucratif, agréé par RECYC-QUÉBEC depuis 2005 pour représenter ces entreprises, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.

