La Caisse investit dans Innocap, un chef de file québécois de l'industrie financière







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») annonce aujourd'hui un investissement, sous forme de capital-actions et de prêt, pour une participation dans Gestion de placements Innocap inc. (« Innocap »), une firme montréalaise offrant des plateformes de comptes gérés.

Grâce à son expertise et son infrastructure technologique de pointe, Innocap est un leader dans l'industrie des comptes gérés et des solutions de gestion des risques opérationnels, financiers et réglementaires. Au 31 octobre 2017, l'entreprise et ses filiales géraient 5,7 G$ US d'actifs pour des investisseurs institutionnels, des institutions financières et des gestionnaires de fonds en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu'en Asie.

Cette transaction permet à l'équipe de direction d'Innocap d'accéder à l'actionnariat de l'entreprise aux côtés de la Caisse et de BNP Paribas. De plus, elle s'effectue dans le cadre de la vente par la Banque Nationale du Canada de la totalité de sa participation dans le capital-actions d'Innocap.

« Avec son expertise et son réseau international, la Caisse va permettre d'accélérer le déploiement de notre plan de croissance et d'identifier de nouvelles occasions d'affaires. Il s'agit également d'une reconnaissance de l'expertise et du travail exceptionnel de nos équipes. Je remercie également la Banque Nationale pour son soutien au cours des dernières années », a déclaré François Rivard, président et chef de la direction d'Innocap.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires solides qui partagent notre vision pour le futur d'Innocap. L'expertise et le réseau de la Caisse, combinés à l'expérience des équipes en place, s'avèrent des atouts stratégiques sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour faire croître l'entreprise à long terme », a ajouté Gilles Guérin, membre du Conseil d'administration d'Innocap et Président de BNP Paribas Capital Partners, l'entité spécialisée en sélection et gestion d'investissements alternatifs de BNP Paribas Asset Management.

« Cette participation dans Innocap nous permet de soutenir la croissance internationale d'un joueur québécois qui se distingue par son sens de l'innovation, la qualité de son équipe et son expertise spécialisée. Cette transaction nous donne aussi l'occasion d'appuyer le développement d'une entreprise en technologies financières et en analyse de données tout en jouant pleinement notre rôle dans la relève d'entreprises au Québec », a conclu Christian Dubé, premier vice-président, Québec, à la Caisse.

Cette transaction est sujette aux conditions préalables d'usage, notamment à l'approbation des autorités réglementaires concernées. La clôture de celle-ci est prévue au premier trimestre de 2018.

À PROPOS D'INNOCAP

Depuis 1996, le groupe Innocap offre des solutions de comptes gérés à une clientèle institutionnelle mondiale désirant adhérer à de hauts standards de gouvernance. Au-delà de ses capacités de structuration et de revue diligente lors de la sélection des gestionnaires, le groupe offre une supervision quotidienne des opérations des fonds, des services personnalisés de gestion des risques, ainsi qu'une gouvernance indépendante des allocations. La plateforme Innocap permet entre autres une transparence approfondie des données pour les investisseurs, incluant la composition de leurs actifs, la conformité des stratégies d'investissement et la surveillance centralisée des fournisseurs de services. Innocap se distingue dans cette industrie grâce à ses experts, sa flexibilité et son infrastructure technologique de pointe.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 286,5 G$ au 30 juin 2017. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS

BNP Paribas Capital Partners est l'entité de BNP Paribas Asset Management spécialisée en multi-gestion, sélection et incubation de gérants dans l'univers alternatif. Pour une clientèle composée de clients institutionnels, entreprises, banques privées et particuliers fortunés, BNP Paribas Capital Partners gère, conseille et administre 6,6 G? d'actifs, au 30 septembre 2017.

