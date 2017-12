La biodiversité maddinoise sera mise en valeur grâce à la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement







MADDINGTON FALLS, QC, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Municipalité de Maddington Falls a le plaisir d'annoncer le soutien de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement dans le cadre du projet Mise en valeur d'un joyau maddinois. L'octroi d'un financement de 11 500 $ va permettre la conception d'outils d'éducation et de sensibilisation visant à attirer l'attention des visiteurs sur la nécessité de protéger les habitats des espèces fauniques et floristiques de la région.

Le terrain sur lequel se trouvent les bâtiments administratifs de la Municipalité comporte un belvédère d'observation offrant une vue imprenable sur un milieu humide de même que sur la rivière Bécancour et ses chutes, joyau naturel d'une grande importance dans l'histoire de Maddington Falls. Ce lieu rassembleur est idéal pour la diffusion d'information.

Grâce à l'aide financière de la Fondation, la Municipalité pourra concevoir et installer à cet endroit cinq panneaux d'interprétation qui sensibiliseront citoyens et visiteurs aux différents écosystèmes de la région, à leur biodiversité et aux bons comportements à adopter pour les protéger. Ce sera également l'occasion de faire connaître la vergerette de Provancher, plante menacée au Québec.

Sise dans la région administrative du Centre-du-Québec, Maddington Falls bénéficie de milieux naturels diversifiés dont elle s'occupe très activement à mettre en valeur. Parmi les éléments centraux et historiques, on trouve les chutes Maddington sur la rivière Bécancour. Municipalité rurale dynamique, elle s'associe volontiers à sa voisine, Daveluyville, afin de donner plus d'ampleur à différents projets régionaux. Visitez le site www.maddington.ca pour en apprendre davantage.

La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement soutient des organismes qui oeuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s'efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2016, la Fondation a accordé 14,1 millions de dollars à 256 projets mis en oeuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à un peu plus de 46 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels la Fondation a contribué, visitez le site hydroquebec.com/fondation-environnement.

