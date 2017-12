Réseau intégré de communications électroniques des Îles-de-la-Madeleine - Vers un réseau de câbles sous-marins de fibre optique fiable et performant







ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce son intention d'appuyer financièrement le Réseau intégré de communications électroniques des Îles?de?la?Madeleine en assumant les coûts de la réalisation du projet visant la rénovation ou le remplacement des câbles sous?marins de fibre optique reliant la Gaspésie aux Îles?de?la?Madeleine.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Pierre Moreau, et le député des Îles-de-la-Madeleine, adjoint parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et adjoint parlementaire du ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, en ont fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Rappelons que l'archipel possède deux câbles sous?marins de fibre optique reliant la Gaspésie aux Îles?de?la?Madeleine. L'un d'eux, le Câble optique Gaspésie-Îles?de?la?Madeleine (COGIM) I, a subi deux bris successifs depuis sa mise en service en 2005. Il a donc dû être réparé à deux reprises. En raison de l'importance stratégique de ces câbles, le Réseau intégré de communications électroniques des Îles?de?la?Madeleine souhaite réaliser des travaux de rénovation afin de prévenir et d'éviter d'autres bris. Le gouvernement du Québec travaille actuellement avec le Réseau afin d'évaluer la possibilité de remplacer une partie des deux câbles ou d'installer un nouveau câble sous?marin de fibre optique.

« Le développement économique des Îles?de?la?Madeleine représente un défi important considérant leur éloignement des grands centres urbains et les contraintes d'accessibilité liées à leur caractère insulaire. Dans ce contexte, notre gouvernement s'est engagé à adapter ses interventions selon les besoins et les réalités propres à cet archipel. Nous entendons ainsi soutenir des projets qui, comme celui du Réseau intégré de communications électroniques des Îles?de?la?Madeleine, permettront aux citoyens de notre région d'accéder notamment à des infrastructures numériques fiables et performantes. De telles initiatives sont primordiales pour assurer la qualité de vie de la population et renforcer la vitalité économique locale. »

Pierre Moreau, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Notre gouvernement a annoncé, dans la récente mise à jour du Plan économique du Québec, un investissement de 300 millions de dollars d'ici cinq ans afin que 100 % des citoyens aient accès à des réseaux haut débit. L'initiative du Réseau intégré de communications électroniques des Îles?de?la?Madeleine s'inscrit en ligne droite avec la vision de notre gouvernement, qui consiste à brancher le Québec et ses régions. Par ailleurs, elle rejoint les objectifs du programme Québec branché, du Plan d'action en économie numérique et de la future Stratégie numérique du Québec, lesquels visent notamment à favoriser l'accès à des infrastructures numériques abordables partout au Québec. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Notre gouvernement est pleinement conscient de l'importance que représente le réseau de câbles sous?marins de fibre optique reliant l'archipel à la Gaspésie. C'est pourquoi nous déploierons tous les efforts nécessaires afin de remédier à cette situation précaire, dans laquelle se retrouve la communauté maritime des Îles, en appuyant financièrement la réalisation de ce projet. L'accès à des infrastructures numériques de qualité n'est pas un luxe : il est essentiel pour la croissance de notre région et de tout le Québec. »

Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine, adjoint parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et adjoint parlementaire du ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Réseau intégré de communications électroniques des Îles?de?la?Madeleine a été créé en 2003 pour doter l'archipel de deux câbles sous?marins de fibre optique reliant la Gaspésie aux Îles?de?la?Madeleine. Le projet, d'un coût de 13,8 millions de dollars, avait été financé conjointement par les gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le programme Québec branché, doté d'une enveloppe initiale de 100 millions de dollars, est l'un des piliers du Plan d'action en économie numérique et de la future Stratégie numérique du Québec. Il a pour objectif de fournir des services Internet haut débit aux régions et aux localités qui sont actuellement mal ou non desservies.

