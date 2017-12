La fête du hockey féminin 2017-2018 de la Banque Scotia incite les jeunes filles à réaliser pleinement leur potentiel







L'événement est présenté à Ottawa pour une 14e année.

OTTAWA, le 8 déc. 2017 /CNW/ - Les 13 et 14 décembre, 300 joueuses de hockey âgées de 7 à 14 ans sauteront sur la glace en compagnie de la légende canadienne du hockey, Cassie Campbell-Pascall, dans le cadre de la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia, présentée à la patinoire extérieure de la Colline du Parlement à Ottawa.

Les participantes à la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia sur la Colline prendront part à des séances d'entraînement gratuites sur glace et hors glace conçues pour encourager les jeunes filles d'un bout à l'autre du pays, unies par leur passion pour le hockey, à réaliser leurs grands rêves et leur potentiel infini. Depuis 2008, cet événement a donné la chance aux joueuses des ligues de hockey mineur féminin d'Ottawa de vivre des expériences positives grâce au hockey. Cette année, la Banque Scotia a franchi un jalon important : elle a aidé plus d'un million d'enfants par son engagement à l'égard du hockey mineur local partout au Canada.

« La Fête du hockey féminin de la Banque Scotia est pour les jeunes joueuses de hockey une occasion fantastique de célébrer notre sport national, a déclaré Cassie Campbell-Pascall. Cet événement permet aux jeunes athlètes d'améliorer leurs habiletés, de gagner en confiance et d'apprendre à travailler en équipe. Je suis extrêmement fière d'y participer, car je sais par expérience à quel point le soutien de la communauté du hockey est précieux. C'est un plaisir de donner en retour à ces jeunes filles qui partagent ma passion pour le sport, dans le cadre de la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia. »

Durant cette saison, de jeunes hockeyeuses pourront participer gratuitement à la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia dans quatre villes canadiennes, soit Calgary, Winnipeg, Ottawa et Toronto. En plus de permettre aux jeunes filles de côtoyer les étoiles du hockey féminin au Canada, le programme comprend des séances d'entraînement sur la glace et hors glace. Qui plus est, l'événement présenté à Ottawa revêt un caractère particulier, puisqu'il se déroule sur la toute nouvelle patinoire installée sur la Colline du Parlement.

« C'est un honneur de présenter la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia. Surtout sur la Colline du Parlement, qui a un intérêt historique important. Cet événement encourage de jeunes athlètes féminines de notre communauté à réaliser pleinement leur potentiel grâce au développement de compétences, au travail d'équipe et à l'incidence de pouvoir côtoyer leurs idoles de hockey, explique Carole Chapdelaine, première vice-présidente de la Banque Scotia pour le Québec et l'Est de l'Ontario. Cette fête permet à la Banque Scotia d'exprimer notre passion pour le hockey et d'inspirer une nouvelle génération d'athlètes, en les encourageant à réaliser leurs rêves. Les jeunes sont les leaders de demain, et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. »

La Banque Scotia a toujours appuyé le hockey au Canada à tous les niveaux, qu'il s'agisse des équipes locales et des associations de hockey mineur ou d'autres équipes et ligues professionnelles. À la Banque Scotia, investir dans nos collectivités est une priorité depuis 185 ans. Nous croyons que pour assurer la prospérité des collectivités, il faut investir dans la relève.

Pour en savoir plus sur l'événement et l'engagement de la Banque Scotia envers le hockey mineur, consultez le site http://www.feteduhockeyfeminin.com.

