Préparez-vous pour la Journée du patinage de Canada 150 : la fête de patinage la plus branchée de l'année!

Le 10 décembre, enfilez vos patins et prenez part à la Journée du patinage de Canada 150! Pour la première fois de l'histoire, les Canadiens pourront patiner sur la colline du Parlement ainsi que dans plus de 300 communautés d'un océan à l'autre....

Grâce à un don généreux de 500 000 $ de Manuvie aux YMCA du Québec, plusieurs milliers de jeunes de moins de 12 ans développeront les compétences motrices de base, la confiance et la motivation nécessaires pour être actifs tout au long de leur vie....