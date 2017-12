L'ajout de la technologie de l'IdO lors de la deuxième édition du salon international chinois de l'innovation en matière de mobilier, a amené le nombre de visiteurs et le chiffre d'affaires vers de nouveaux sommets







CHENGDU, Chine, 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le deuxième salon international de l'innovation en matière de mobilier (Chengdu) (International Furniture Innovation Fair, IFIF) s'est conclu par un succès, le 29 novembre 2017. Le premier salon du mobilier de l'Internet des objets (IdO) en Chine, fruit de la réunion sous un même toit des principales technologies internationales de l'IdO, de la plateforme marketing Cloud City et des commerçants traditionnels, a exposé la façon dont l'IdO peut être largement adopté dans les domaines de la traçabilité, de la vente, du marketing et de la promotion du mobilier. L'événement, en partenariat avec la plateforme Cloud City, a permis une intégration fluide de la présentation des produits en ligne et sur place et le déploiement d'un écosystème de mobilier de l'IdO facilement accessible sur un dispositif mobile. La présentation et l'intégration des nouvelles technologies ont largement contribué à mettre en valeur sur la scène mondiale les meubles fabriqués en Chine.

La deuxième édition de l'IFIF a été un franc succès, avec 321 000 visiteurs professionnels et du grand public et plus de 72 000 véhicules enregistrés dans les parkings ou les dépose-minute de visiteurs durant les cinq jours. Des contrats d'une valeur totale supérieure à 5,19 milliards de yuans (environ 785 millions d'USD) ont été signés. Le nombre de visiteurs et le chiffre d'affaires ont largement dépassé les niveaux atteints lors de la première édition de l'événement.

L'événement a rassemblé plus de 2 000 fabricants de mobilier de premier plan, des exposants venus du monde entier, dont Stylution, Serta, Lazboy, Cheers, Derruci, Quan You et KUKA, ainsi que des groupes d'approvisionnement d'organismes publics, de sociétés de conception de meubles, de grossistes et de détaillants des quatre coins du monde, le plus grand nombre provenant du Royaume-Uni, des États-Unis, du Japon, de Corée du Sud, de Malaisie et du Kirghizistan. L'exposition était une vitrine pour une variété de démonstrations de produits, de promotions, de forums et de conférences se déroulant dans six pavillons.

L'événement n'était pas uniquement un lieu de promotion du mobilier, de l'ameublement et des accessoires, il s'est également avéré être une tête de pont pour plus d'innovations technologiques, amenant une nouvelle série de changements intelligents sur le marché du mobilier. En créant un modèle de salon d'innovation en matière d'IdO, l'événement s'est chargé de sensibiliser le secteur sur les nombreuses applications possibles de la technologie mobile avancée de l'IdO Z-Code et de la plateforme de marketing Cloud City pour la promotion et la vente éventuelle du mobilier exposé, en particulier en termes d'intégration avec IdO et la capacité de valoriser la qualité des marchandises. Grâce à la plateforme marketing intégrée, les exposants ont pu accéder à un large éventail de fonctionnalités, dont un code produit unique et non dupliqué pour chaque article, valable pour tous les fournisseurs et des achats reposant sur le code QR, en plus des événements promotionnels, de la publicité, de la traçabilité et du marketing croisé, permettant la synchronisation des présentoirs de produits et la synergie des ressources, en ligne comme sur place. Les exposants ont aisément pu identifier des partenaires potentiels et établir des partenariats, facilitant leur développement sur les marchés de l'ouest de la Chine et permettant de maîtriser leurs dépenses.

La deuxième édition de l'IFIF a été marquée par la présence de nombreuses marques de mobilier des provinces chinoises du Guangdong, du Jiangxi, du Hunan, du Hubei et du Shaanxi, qui ont présenté leurs produits et pu rencontrer des commerçants professionnels des provinces et des régions de l'ouest et du centre de la Chine, nombre de ces derniers ayant passé commande sur place. Le comité d'organisation a accordé des subventions pour les frais de voyage et d'hébergement des commerçants, aidant également à s'occuper des formalités administratives liées aux achats. De nombreux consommateurs du grand public se sont rendus au salon pour équiper leur propre maison ou leur bureau et ont pu acquérir ce dont ils avaient besoin à des prix départ usine.

Le salon a suscité beaucoup de commentaires positifs des membres et des représentants de nombreuses chambres de commerce du monde entier. Daniel Miller, le directeur du China-Britain Business Council Southwest China (Conseil commercial sino-britannique du Sud-Ouest de la Chine), a déclaré que l'adoption de technologies de l'IdO avancées, dont la plateforme Cloud City et la technologie Z-code lors de cette deuxième édition, est une bonne nouvelle pour les sociétés situées en dehors de la Chine et va aider les entreprises britanniques qui cherchent à rapidement investir le marché chinois.

Durant le salon, des marques réputées telles que DeRUCCI et Airland ont tenu des conférences de presse au cours desquelles elles ont annoncé le lancement de nouveaux produits, les marques passant commande de nouveaux produits sur place. Cela a également suscité un vif intérêt des négociants et des acheteurs finaux. Le premier Kunpeng Scholarship Western Design Summit Forum, un événement très attendu des observateurs du secteur, s'est aussi tenu durant le salon, au cours duquel les principaux concepteurs du secteur se sont réunis pour échanger sur la façon dont l'évolution des modes de vie influence la conception du mobilier.

La cérémonie de remise des prix de la deuxième édition de l'IFIF s'est tenue le 29 novembre. Les dix les plus appréciées parmi les 287 marques de mobilier ont été choisies par le biais d'un sondage mené auprès des 4 265 523 visiteurs de l'événement.

Site officiel du salon international de l'innovation en matière de mobilier (Chengdu) : www.cdifif.com

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/616131/Furnishings_Chengdu.jpg

