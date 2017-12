La vidéo promotionnelle du district de Huangpu à Guangzhou est projetée à Times Square







GUANGZHOU, Chine, 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Tandis que le Fortune Global Forum 2017, connu comme « la vitrine la plus précise et la plus directe de l'économie mondiale », se tient à Guangzhou, en Chine, du 6 au 8 décembre, « Huangpu - Hope », une vidéo promotionnelle tournée dans le district de Huangpu à Guangzhou sera présentée en avant-première le 7 décembre, heure locale, sur Times Square à New York, pour montrer les charmes urbains de cette ville respectueuse de l'environnement qui s'érige comme un centre d'innovation international, selon le gouvernement populaire du district de Huangpu, Guangzhou, Chine.

Situé à l'est de Guangzhou et s'étendant sur une superficie de 486 kilomètres carrés, le district fait office de « champ gravitationnel » pour le couloir d'innovation scientifique et technologique de Guangzhou-Shenzhen et la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Le district compte de grands pôles d'innovation de Guangdong, comme la Ville du savoir sino-singapourienne de Guangzhou, la Ville des sciences de Guangzhou, l'île Biotechnologique internationale de Guangzhou, la région de Huangpu et Yunpu et la zone économique du Port de Huangpu. Il rassemble de nombreux projets « IAB » (technologies de l'information, intelligence artificielle, médecine biologique) tels que l'incubateur d'innovation de China Telecom dans le sud de la Chine, la base industrielle dédiée aux avions intelligents d'Ehang et GE Biotech Park. Il attire près de 700 institutions de R & D, 3 400 entreprises étrangères et plus de 150 projets d'entreprises classées sur le Fortune Global 500.

En août 2017, l'Institut de recherche de Cold Spring Harbor (Guangzhou) et le Centre de transformation des réalisations scientifiques et technologiques, un projet de collaboration en biosciences de premier plan, se sont officiellement installés dans le district de Huangpu. Plus de 600 directeurs généraux d'entreprises du monde entier s'y sont rendus dans le cadre d'une collaboration commerciale. Onze projets auxquels participent des entreprises du Fortune Global 500 et 67 autres grands projets s'y sont installés, ce qui représente un investissement total de plus de 150 milliards de RMB.

La convocation du Fortune Global Forum 2017 à Guangzhou offre à Huangpu la possibilité d'exercer son attraction magnétique sur le reste du monde en termes d'innovation technologique.

Sur fond de pruniers en fleurs, qui symbolisent l'aspiration pour le meilleur, cette présentation en avant-première à Times Square va exposer la richesse culturelle de l'histoire de Huangpu et la vitalité à couper le souffle de l'innovation qui la caractérise. Puisque le hasard linguistique veut que Huangpu ressemble à s'y méprendre au mot « hope » (« espoir » en anglais), le nom permet de se rappeler facilement que le district est un berceau de l'espoir et des opportunités pour une croissance durable à venir.

