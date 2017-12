Huobi Group et SBI Group ont conclu un accord de partenariat stratégique pour développer conjointement les marchés internationaux d'actifs numériques







SINGAPOUR, le 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Leon Li, président de l'Huobi Group, et Yoshitaka Kitao, président du SBI Group (anciennement connu sous le nom de Softbank Investment Group), ont conclu un accord de partenariat stratégique pour développer conjointement des services financiers d'actifs numériques en Asie. L'échange d'actifs numériques sera assuré, au début de l'année 2018, par SBI Virtual Currencies et Huobi Japan.

L'Huobi Group a été fondé en 2013. Le groupe, qui connait une stabilité de ses activités depuis quatre années, est devenu un fournisseur mondial majeur de services financiers d'actifs numériques en matière de plateforme technologique, de lignes de produits, de système de contrôle des risques, d'exploitation et de service clientèle. L'Huobi Group a offert des services à des millions de clients dans plus de 130 pays et régions du monde entier et compte dorénavant des bureaux d'exploitation et de négociation à Singapour, à Hong Kong, en Corée du Sud, au Japon, etc.

Le SBI Group est l'un des plus grands groupes financiers intégrés du monde et l'une des plus grandes organisations asiatiques d'actifs de type capital-risque et de type capital-investissement. Le SBI Group a annoncé son intention de créer un « nouvel écosystème financier basé sur la cryptomonnaie. » Il a développé diverses activités liées à la crypto comme l'exploitation minière, les fonds spéculatifs, etc. En octobre 2017, la SBI Virtual Currency (SBIVC) a été autorisée par l'agence japonaise des services financiers (Financial Services Agency Japan) à mener des activités dans les échanges d'actifs numériques. SBIVC est l'une des onze premières entreprises agréées à obtenir des licences d'échanges financiers d'actifs numériques.

Huobi et SBI s'engageront dans une coopération approfondie dans des domaines tels que le capital et les affaires conformément aux besoins diversifiés des investisseurs en cryptomonnaie. En plus de l'établissement de deux filiales, Huobi et SBI mobiliseront avec flexibilité les technologies, les connaissances et le personnel pour développer conjointement des activités liées aux actifs numériques, au Japon et dans le reste de l'Asie, grâce à la complémentarité et la solidité de leurs efforts mutuels. La coopération entre les deux parties sera une étape importante pour le développement de l'industrie des actifs numériques en Asie et dans le monde entier.

