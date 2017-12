Forte hausse de la tendance des mises en chantier d'habitations au Canada en novembre







OTTAWA, le 8 déc. 2017 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations s'est chiffrée à 226 270 en novembre 2017, comparativement à 216 642 en octobre 2017, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« En novembre, la tendance des mises en chantier d'habitations a atteint son plus haut niveau en près de 10 ans, grâce à une deuxième hausse mensuelle d'affilée de la construction de logements collectifs, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef de la SCHL. Cette hausse de l'activité tient principalement aux logements collectifs commencés à Toronto, où les signes de construction excessive sont faibles en raison de la baisse des stocks de logements collectifs achevés et non écoulés et de la forte demande. »

Faits saillants du mois décembre

St. John's

En novembre, le total des mises en chantier d'habitations a progressé en raison de la hausse importante de l'activité du côté des logements collectifs. Le déplacement de la demande vers le segment des logements collectifs s'explique principalement par les milléniaux et les accédants à la propriété, qui étaient à la recherche de logements relativement abordables dans un climat d'incertitude économique. Au 30 novembre 2017, le cumul annuel des logements mis en chantier a connu une baisse de 12 % comparativement à l'an dernier.

Trois-Rivières

Malgré son recul en glissement annuel, la tendance des mises en chantier est demeurée élevée en novembre dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières. Globalement, le regain des mises en chantier observé depuis le début de l'année s'explique surtout par une hausse de l'activité du côté des logements locatifs. Cette hausse est notamment soutenue par la demande provenant des ménages âgés, qui continueront d'ailleurs à influencer ce marché au cours des prochaines années.

Sherbrooke

La légère tendance à la baisse des mises en chantier amorcée il y a quelques mois dans la RMR de Sherbrooke s'est poursuivie en novembre 2017. Le ralentissement de l'activité observé depuis le début de l'année est attribuable aux appartements locatifs et aux copropriétés. En effet, le taux d'inoccupation des logements locatifs reste élevé et le nombre de copropriétés à vendre demeure important. Toutefois, les mises en chantier de logements en propriété absolue continuent d'être stables, soutenues par la vigueur de l'emploi chez les 25 à 44 ans.

Toronto

Dans la RMR de Toronto, la tendance des mises en chantier d'habitations a évolué à la hausse en novembre. La construction de logements collectifs était en forte progression et a contribué à l'intensification globale des mises en chantier. Étant donné la flambée des prix des maisons individuelles dans ce marché, un nombre accru d'acheteurs ont continué de se tourner vers les appartements en copropriété et les maisons en rangée de prix relativement abordable. Les ventes sur plan de copropriétés, dont le nombre a augmenté au cours des deux dernières années, continueront de se concrétiser en mises en chantier cette année, ce qui stimulera la construction d'appartements en copropriété.

Guelph

Dans la RMR de Guelph, les constructeurs ont commencé 269 habitations en novembre, soit beaucoup plus que les 62 commencées un an plus tôt. Cette hausse de l'activité tient au bond des mises en chantier d'appartements, dont le nombre enregistré en 2017 dépasse la moyenne sur 10 ans. Leur vigueur s'explique par la forte demande provenant des aînés à la recherche d'une habitation plus petite, des jeunes ménages, des immigrants et des étudiants. Le marché locatif de Guelph est tendu; le taux d'inoccupation y a atteint 1,2 %. La vive demande d'appartements locatifs a fait augmenter les mises en chantier dans ce segment. Du côté des maisons individuelles et des maisons en rangée, le rythme de la construction a diminué en 2017. Étant donné le recul des ventes d'habitations neuves de faible hauteur observé cette année, le nombre de mises en chantier d'unités de ce type a baissé.

Kitchener-Cambridge-Waterloo

Dans la RMR de Kitchener-Cambridge-Waterloo, 658 habitations ont été mises en chantier en novembre, soit nettement plus que le total de 222 enregistré à pareil mois en 2016. Dans le segment des maisons individuelles, le cumul annuel des mises en chantier était à la baisse pour les 11 premiers mois de 2017, tandis que dans les segments des maisons en rangée et des appartements, il avait augmenté respectivement de 51 % et de 26 %. Les facteurs démographiques influent sur la construction résidentielle, comme en témoigne la diminution de la taille des ménages. Le nombre de ménages d'une seule personne, de couples sans enfant et de familles monoparentales augmente beaucoup plus rapidement que le nombre de couples avec enfants, ce qui stimule la demande de logements de prix relativement abordable, comme les maisons en rangée et les appartements.

London

Dans la RMR de London, le total des mises en chantier d'habitations a atteint l'un des plus hauts niveaux jamais enregistrés pour un mois de novembre. Une forte croissance démographique et la rareté des inscriptions sur le marché de la revente ont stimulé la demande de maisons individuelles neuves, si bien que les mises en chantier d'unités de ce type ont touché un sommet inégalé en 13 ans pour ce mois. De plus, l'accroissement de la demande de logements locatifs observé en 2017 dans la RMR, où le taux d'inoccupation est à son niveau le plus bas depuis 2001, a déjà entraîné une augmentation des mises en chantier d'appartements cette année par rapport au record annuel établi en 2016.

Regina

La tendance des mises en chantier d'habitations a évolué à la baisse en novembre, l'activité ayant diminué comparativement au mois précédent dans les segments des maisons individuelles et des logements collectifs. En chiffres réels, le cumul annuel des habitations mises en chantier à Regina a toutefois progressé de 32 % par rapport à celui des 11 premiers mois de 2016. L'essor de la construction résidentielle s'explique par une hausse de 55 % de l'activité dans le segment des logements collectifs. Dans l'ensemble, l'amélioration de la situation du marché du travail et la croissance démographique continue soutiennent la demande de logements neufs à Regina cette année.

Vancouver

Dans la RMR de Vancouver, le nombre mensuel désaisonnalisé de mises en chantier a diminué en novembre, principalement sous l'effet d'une baisse de l'activité dans la catégorie des appartements, car le secteur de la construction continue d'atteindre les limites de sa capacité. Les constructeurs commencent moins d'ensembles de copropriétés et de logements locatifs dans la ville de Vancouver, à Richmond et dans le secteur North Shore, tandis que le cumul annuel des mises en chantier de logements collectifs a augmenté à Burnaby et à New Westminster par rapport à celui des 11 premiers mois de 2016.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Au Canada, toutes régions confondues, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations se situait à 252 184 en novembre, en hausse par rapport à celui de 222 695 enregistré en octobre. Dans les centres urbains, ce nombre a augmenté de 14,4 % en novembre pour s'établir à 235 412. Il a progressé de 16,9 % dans le segment des logements collectifs et de 7,5 % dans celui des maisons individuelles, où il s'est établi respectivement à 175 016 et à 60 396 en novembre.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 16 772.



