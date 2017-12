Peter Sun d'Inspur se rallie aux transports intelligents centrés sur l'humain au Forum mondial Fortune 2017







CANTON, Chine, 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le 7 décembre 2017, à l'occasion d'une session spéciale intitulée « L'avenir de la mobilité » au Forum mondial Fortune 2017 à Canton en Chine, Peter Sun, président-directeur général du Groupe Inspur a relevé que les trois éléments de la mobilité, à savoir les humains, les véhicules et les routes, sont en train d'être entièrement remodelés pour constituer une écologie de la mobilité à la synergie multidimensionnelle. Et avec une capacité informatique puissante et une masse de données de haute valeur représentant une énergie centrale, on parviendra un jour à des transports intelligents véritablement centrés sur l'humain.

De nouvelles technologies, comme entre autres l'intelligence artificielle et les mégadonnées, sont en train de faire leur percée et d'évoluer de façon exponentielle, et à mesure les systèmes d'entreprise prennent une nouvelle forme et de nouveaux modèles d'affaires émergent. Pour ce qui est des perspectives sur la mobilité, Peter Sun a rappelé que de nouveaux scénarios et de nouvelles technologies sont en train de façonner les humains, les véhicules et les routes, éléments fondamentaux de la mobilité dont l'écologie se construit autour d'une synergie multidimensionnelle.

Peter Sun a fait observer qu'au cours de cette évolution d'environnement d'une mobilité aussi synergisée, l'interaction des humains, des véhicules et des routes est à l'origine d'une croissance explosive à de multiples niveaux de données abondantes de haute qualité qui sont rassemblées, mises en application et itérées. La puissance capacité informatique et la masse de données de haute valeur sont au coeur de cette écologie de la mobilité à synergie multidimensionnelle. La capacité de computation présente une croissance exponentielle qui lui permettra d'aller rechercher, grouper et analyser des données pertinentes pour les transformer en éléments dégageant une valeur illimitée et des possibilités infinies.

Se basant sur son accumulation de connaissances prospectives de l'industrie, Inspur estime qu'en raison de la part importante des transports dans les villes et de notre besoin d'aboutir à des transports intelligents, un cerveau de la ville intelligente se définit par « une plate-forme et sept intégrations », se résumant ainsi : reposant sur des services dans le nuage ('fondations') et des mégadonnées ('centre'), une plate-forme unifiée se construit afin de collecter et traiter des données pour réaliser un système de transport unique pour mobilité intégrée, une carte pour système intégrant la médecine et les soins de santé, un réseau intégrant la sécurité publique, un système maillé de gestion pour une société harmonieuse, une étape intégrant les services gouvernementaux, un système de prêts intégrant la finance intelligente et un clic intégrant des fonctions sur icity365.com. Les intégrations pourront s'étendre aux domaines de l'administration civile, de l'éducation, du tourisme, etc. sous la forme de centres informatiques et de systèmes fonctionnels couvrant la gouvernance sociale et réalisant l'importation, la collection et la mise en application des éléments constituant la ville. Ceci soutiendra le développement durable de la ville et fera avancer la mise en place d'une société intelligente.

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 08:13 et diffusé par :