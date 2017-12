Systech International annonce une performance record au troisième trimestre







Robert DeJean se retire en tant que PDG

PRINCETON, New Jersey, 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Systech International, leader mondial de la technologie de sérialisation, pistage et repérage, et protection des marques, a annoncé aujourd'hui que la société a enregistré ses recettes les plus élevées de n'importe quel autre troisième trimestre et qu'elle est en voie de conclure son année la plus profitable de ses 32 ans d'histoire. Ceci est l'aboutissement de l'adoption constante de sa suite complète de solutions logicielles. Son logiciel de traçabilité UniTracetm continue à étendre sa part de marché, sa solution de sérialisation est la norme de facto pour l'industrie pharmaceutique et sa solution UniSecuretm est en train de s'imposer comme l'évolution prochaine de l'authentification de marques véritables.

Compte tenu de cette trajectoire positive, son fondateur Robert DeJean a annoncé qu'il se retirait des responsabilités quotidiennes de président-directeur général pour se consacrer entièrement à son rôle plus stratégique de conseiller et membre du conseil d'administration. La société a fait appel aux services d'une firme de recrutement de cadres pour engager un nouveau PDG. Celui-ci restera fidèle à la vision consistant à changer radicalement la façon dont les sociétés bâtissent, protègent et font grandir leurs marques.

Michael Dubilier, président du conseil d'administration de Systech a déclaré : « Nous sommes reconnaissants à Bob pour tout ce qu'il a fait au cours de ces 32 dernières années pour amener Systech à ce carrefour décisif. »

« Nous avons une solide équipe de direction en place et c'est le moment idéal pour assumer la transition vers un nouveau PDG. J'ai hâte de me consacrer à un travail stratégique avec l'équipe dirigeante alors que nous abordons cette nouvelle phase passionnante pour notre société, » a commenté M. DeJean. « Uniquity, notre plate-forme logicielle, a réussi à soutenir les besoins en sérialisation de l'industrie pharmaceutique pendant des décennies et, au-delà de la seule sérialisation, nous sommes en train de déployer cette plate-forme afin d'atteindre la protection des marques véritables et leur activation. »

Pendant notre processus de recherche de PDG, Kevin McKay qui nous assiste depuis longtemps en tant qu'expert et consultant apportera son soutien au conseil au sujet de certains points de la transition. La très vaste expérience directoriale de Kevin dans les solutions et services logiciels dans le secteur des soins de santé sera inestimable.

À propos de Systech International : Systech est le pionnier de la sérialisation et définit l'avenir de l'authentification. Depuis plus de 30 ans, Systech dirige les pratiques d'excellence des marques mondiales dans les secteurs de la pharmacie, des sciences de la vie et des marchandises sous emballage pour grand public. La présence de Systech se manifeste par des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et un réseau de partenaires en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Chine et au Japon.

Contact :

Systech International

Sarah Paris-Mascicki

(+1) 73 2763 9460

Sarah.paris@systechone.com

