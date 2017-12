La bifacialité de la cellule PERC bifaciale de LONGi Solar bat un record mondial







BEIJING, le 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le Centre national de supervision et d'inspection de la qualité des produits photovoltaïques solaires (CPVT) a publié un rapport d'essai indépendant montrant que les cellules monocristallines PERC bifaciales de LONGi Solar présentaient une bifacialité de 82,15 %, un record mondial.

LONGi Solar a lancé son module monocristallin PERC bifacial (Hi-MO2) lors du Shanghai SNEC 2017. L'objectif est de proposer des modules permettant de répondre à la demande croissante sur le marché pour des produits à plus grande efficience et pour les programmes China Top-Runner.

Hi-MO2 de LONGi est doté d'une technologie haute puissance, offre un rendement haute énergie et est assorti de faibles coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite. Pour LONGi Solar, Hi-MO2 est synonyme de production d'énergie électrique bifaciale haute efficience, et constitue le point de lancement pour la nouvelle ère de la technologie de production d'électricité monocristalline PERC bifaciale à haute efficience.

Hi-MO2 renferme les meilleures caractéristiques de la plateforme technologique Hi-MO1 de LONGi ? technologie PERC à faible dégradation et haute puissance ? et les allie à la technologie bifaciale. En production de masse, l'efficience du côté frontal dépasse 21,2 %. Une captation de lumière à l'arrière permet d'ajouter un rendement énergétique supplémentaire important. Si le rendement énergétique à l'arrière accroît l'efficience globale du module de 10 %, la puissance du module PERC bifacial peut atteindre 330 watts pour un module de 60 cellules (300 watts à partir du côté frontal), et 396 watts pour un module de 72 cellules (360 watts à partir du côté frontal).

Les modules PERC bifaciaux sont dotés d'un laminage double vitrage. Combiné à la technologie PERC mono à faible dégradation, Hi-MO2 présente une dégradation en première année inférieure à 2 %, et une dégradation annuelle moyenne inférieure à 0,45 % sur 30 ans ? des résultats supérieurs à ceux des modules conventionnels. Entre-temps, l'adoption du double vitrage améliore la résistance PID et permet d'étendre la durée de vie du module au-delà de 30 ans.

« Hi-MO2 renforce les atouts du PERC monocristallin à l'arrière du module, sans accroître les coûts. Allié à une plus haute puissance et un plus haut rendement énergétique, Hi-MO2 réduit les coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite et confère plus d'avantages aux investisseurs dans les centrales PV », explique Li Wenxue, président de LONGi Solar.

La réussite du lancement des modules monocristallins bifaciaux témoigne de l'attachement du marché PV à des produits à haute efficience, à haute fiabilité et à haut rendement, et une pleine reconnaissance de l'innovation permanente de LONGi Solar dans la technologie de cellule PERC monocristalline.

La bifacialité des cellules PERC bifaciales sur le marché est d'environ 75 %, et la cellule PERC bifaciale monocristalline de LONGi Solar a accru la bifacialité à 82,15 %, ce qui est une première pour le secteur et n'a pas seulement enrichi les scénarios d'application des cellules bifaciales PERC, mais également accru la performance des coûts outre un plus haut rendement énergétique.

