15e Guignolée du Dr Julien le 16 décembre 2017







Parce que des milliers d'enfants ont toujours besoin de soins

MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La 15e Guignolée du Dr Julien se tiendra le samedi 16 décembre, de 9 h à 17 h. Cette grande collecte est un appel à la générosité de la population afin de recueillir des dons au profit des centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) de la Fondation du Dr Julien.

Les centres certifés du réseau de pédiatrie sociale en communauté1, et les centres qui sont en voie de certification2, tiennent également leur guignolée cette même journée. L'argent récolté lors de ces guignolées sert à offrir des services professionnels à près de 5 500 enfants en situation de grande vulnérabilité, ainsi qu'à leurs familles, à travers tout le Québec.

15 ans d'engagement de la communauté

Il y a 15 ans, au coin des rues Aylwin et Adam dans le quartier populaire d'Hochelaga-Maisonneuve, se tenait la première Guignolée du Dr Julien. Devant les besoins pressants du centre de pédiatrie sociale mis sur pied par le Dr Julien, la population a immédiatement soutenu la Guignolée, et ne cesse de le faire depuis.

Après 26 ans d'existence, la Fondation se prépare pour sa 15e Guignolée. Soigner, outiller et accompagner les enfants qui présentent un trouble de développement lié à des stress prolongés demande des soins et services soutenus. En 2016, 1 670 enfants ont fait l'objet de plus de 30 000 interventions directes dans les trois centres d'expertise de la Fondation. Les défis sont de taille et les besoins sont toujours aussi pressants. « Nous pratiquons une médecine de proximité pour les enfants les plus vulnérables du Québec, un enfant à la fois, et ce depuis plus de 26 ans. Nous travaillons avec les communautés pour construire des enfants forts qui deviendront des adultes compétents et en pleine possession de leurs moyens, dans le plus grand respect de leurs droits. Des milliers d'autres enfants souffrent toujours. Aidez-nous à leur donner les meilleurs soins. Donnez à la Guignolée du Dr Julien le 16 décembre », déclare le Dr Gilles Julien, pédiatrie social, fondateur et président de la fondation qui porte son nom.

Visionnez le message du Dr Julien (fichier également joint)

La contribution financière du grand public et des entreprises a été un levier crucial des premiers pas de la Fondation, et encore aujourd'hui, elle constitue un moteur essentiel à la poursuite de sa mission.

________________________

1 Les CPSC certifiés sont situés : - Région montréalaise : Centre-Sud, Côte-des-Neiges, Hochelaga-Maisonneuve (2) et Saint-Laurent. - Ailleurs au Québec : Cowansville, Drummondville, Gatineau, Haute-Gaspésie (Cap-Chat), Hull, Lanaudière (Chertsey), Laval (Place Saint-Martin et École St-Paul, Chomedey), Lévis, Québec et Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Thetford Mines et Trois-Rivières.



2 Les CPSC en voie de certification sont situés à : Argenteuil, Lanaudière (Joliette), Laval (St-Paul), Magog, Pierrefonds-Est, Saint-Laurent (Chameran), Verdun (Montréal), et Whapmagoostui-Kujjuuaraapik.

En 2015, le gouvernement du Québec a choisi d'accompagner la Fondation du Dr Julien dans le développement du réseau des centres certifiés aux quatre coins de la province. Il s'est engagé à verser 22 millions de dollars sur 5 ans afin d'assurer la croissance du réseau partout au Québec. Ce soutien gouvernemental est conditionnel à une contribution financière égale de la part de la Fondation. Les contributions de la communauté sont donc fondamentales afin de permettre à l'oeuvre du Dr Julien d'atteindre les objectifs visés.

Un don local pour une action locale

L'argent amassé dans chacun des centres sert à financer les services offerts dans sa propre communauté. Ces soins incluent des suivis médicaux, juridiques, psychosociaux, psychoéducatifs et éducatifs; des thérapies innovantes (art-thérapie, ergothérapie et musicothérapie) et des services spécialisés (orthophonie, psychologie, pédopsychiatrie et neuropsychologie). À la suite d'un plan d'action établi en clinique, diverses activités sportives et culturelles (camps de vacances, cours de musique, théâtre, spectacles, etc.) sont également offertes aux enfants dans un but thérapeutique, et constructif. Ces services sont offerts en proximité avec le milieu de l'enfant, selon ses besoins et ses droits, dans une formule d'accompagnement intensif tout au long de sa trajectoire de vie.

Plusieurs façons de contribuer à la Guignolée du Dr Julien

En ligne : En visitant le guignoleedrjulien.org





: En visitant le guignoleedrjulien.org Par téléphone : En composant le 1-855-DrJulien (1-855-375-8543).





: En composant le (1-855-375-8543). Par mobile : En textant DRJULIEN au numéro 20222 , on peut donner 5 $, 10 $, 20 $ ou 25 $.





: En textant , on peut donner 5 $, 10 $, 20 $ ou 25 $. Sur Facebook : En utilisant l'application d'avatars personnalisés de la Guignolée du Dr Julien sur la page Facebook de la Fondation du Dr Julien. Pour chaque avatar créé, Jean Coutu versera 10 $ à la Guignolée du Dr Julien et doublera ce montant pour chaque partage, jusqu'à concurrence de 40 000 $. Facebook.com/FondationDrJulien





En utilisant l'application d'avatars personnalisés de la Guignolée du Dr Julien sur la page Facebook de la Fondation du Dr Julien. Pour chaque avatar créé, versera 10 $ à la Guignolée du Dr Julien et doublera ce montant pour chaque partage, jusqu'à concurrence de 40 000 $. Facebook.com/FondationDrJulien En personne :

À Montréal : En donnant aux bénévoles qui recueilleront les dons le 16 décembre dans les rues de Montréal, aux marchés publics (Jean-Talon, Atwater et Maisonneuve) et au Salon des métiers d'arts, à la Place Bonaventure.



La Fondation du Dr Julien et les centres du réseau recevront également les dons matériels neufs afin d'offrir un cadeau aux enfants pour les Fêtes (livres, jouets, jeux éducatifs, matériel d'art, équipement sportif, vêtements, billets de spectacles ou d'événements sportifs, chèques-cadeaux et instruments de musique).



Ailleurs au Québec : Pour connaître tous les points de collecte des centres partout au Québec, consultez la carte dans le site officiel : guignoleedrjulien.org.





: : En donnant aux bénévoles qui recueilleront les dons le 16 décembre dans les rues de Montréal, aux marchés publics (Jean-Talon, et Maisonneuve) et au Salon des métiers d'arts, à la Place Bonaventure. La Fondation du Dr Julien et les centres du réseau recevront également les dons matériels neufs afin d'offrir un cadeau aux enfants pour les Fêtes (livres, jouets, jeux éducatifs, matériel d'art, équipement sportif, vêtements, billets de spectacles ou d'événements sportifs, chèques-cadeaux et instruments de musique). : Pour connaître tous les points de collecte des centres partout au Québec, consultez la carte dans le site officiel : guignoleedrjulien.org. Par la poste : En postant un chèque à la Fondation du Dr Julien (1601, rue Aylwin, Montréal, QC, H1W 3B9) ou à l'un des centres de votre communauté.

Le 16 décembre : une fête pour s'amuser en famille

Toute la journée, c'est la fête dans les centres de pédiatrie sociale en communauté du Québec et les familles sont à l'honneur!

En particulier, la Fondation du Dr Julien tiendra une journée complète d'activités au centre d'Hochelaga-Maisonneuve (1600, rue Aylwin), en compagnie de la marraine de la Guignolée, Ève Christian, et du parrain, Christian Bégin. Dès 7 h, l'émission de radio Samedi et rien d'autre, animée par Joël Le Bigot, sera diffusée en direct à ICI Radio-Canada Première jusqu'à 11 h, pour la 12e année consécutive. Suivront diverses prestations d'artistes, des performances musicales notamment de Florence K., Stéphane Carreau et D-Track, des visites guidées du centre, du maquillage pour enfants, sans oublier la présence du vrai père Noël!

Dès 13 h, l'animateur Jean-Charles Lajoie interviendra en direct sur les ondes du 91.9 Sport et arbitrera le traditionnel match de hockey-bottines avec la participation de diverses personnalités et de joueurs de l'Impact. La Fanmobile de la station sera aussi sur place afin d'assurer la retransmission en direct de certains segments de l'événement.

Mentionnons également la présence en après-midi de divers comédiens de la série Olivier, dont Anthony Bergeron, France Castel, Thomas Derasp, Mathéo Piccinin et Catherine Proulx-Lemay, de même que celle des producteurs Josélito Michaud et André Dupuy.

Enfin, les marchés publics de Montréal seront animés par diverses chorales durant la journée.

Pour connaître l'horaire complet d'animation, visitez le guignoleedrjulien.org/programmation/.

À propos de la Fondation du Dr Julien

La Fondation du Dr Julien a pour mission de permettre à chaque enfant issu d'un milieu vulnérable d'avoir accès à des soins médicaux et services spécialisés de pédiatrie sociale en communauté pour se développer pleinement et améliorer son bien-être, dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC), un peu partout au Québec. Aujourd'hui, 25 CPSC soignent et outillent ensemble près de 5 500 enfants et leurs familles.





SOURCE Fondation du Dr Julien

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 08:00 et diffusé par :