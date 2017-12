Sigma Industries annonce l'octroi d'un important contrat pluriannuel de fabrication







SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE, QUÉBEC--(Marketwired - 8 déc. 2017) - Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, annonce aujourd'hui la signature d'un important contrat à long terme portant sur la fabrication de composants pour un nouveau programme de véhicule dans un des principaux marchés de la Société. Ce contrat, qui représente de nouvelles ventes pour Sigma Industries, est valide pour toute la durée de vie du programme estimé entre 7 et 10 ans. La fabrication devrait débuter au cours de l'exercice 2020 de la Société et, selon les prévisions actuelles à l'égard du programme, les produits annuels découlant de cette entente pourraient s'élever à environ 9M$.

« Cet important contrat va rehausser encore davantage la portée de Sigma Industries dans un de ses principaux secteurs d'activité. Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour mener à bien ce mandat de grande envergure, ce qui témoigne de façon éloquente de notre capacité à fournir à nos clients des produits innovateurs et de très haute qualité, » a mentionné Denis Bertrand, président et chef de la direction de Sigma Industries.

À PROPOS DE SIGMA INDUSTRIES

Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, compte deux filiales en exploitation et emploie 275 personnes. Elle exerce ses activités dans les marchés des camions de gros tonnage, des autocars, du transport en commun, de la machinerie et de l'énergie éolienne. Sigma vend ses produits aux fabricants et distributeurs d'équipement d'origine des États-Unis, du Canada et de l'Europe.

