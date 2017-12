Matthew Rivett a été nommé vice-président exécutif de Local Motors







CHANDLER, Arizona, le 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Local Motors a annoncé que Matthew Rivett, directeur de l'exploitation, a été promu au poste de vice-président exécutif.

« Local Motors a été le pionnier de la commercialisation rapide des produits de mobilité et a sans cesse accéléré le rythme de développement depuis l'introduction du Rally Fighter, en 2009. L'arrivée de Matthew a été fantastique pour l'équipe et il a gagné ses galons en tant que responsable grâce à son approche pragmatique et collaborative du leadership axé sur la mission, dans le cadre d'un lancement technique exigeant. Le Conseil, les parties prenantes et moi-même avons hâte de voir ses réalisations dans ce nouveau rôle », a déclaré Jay Rogers, PDG.

Matthew est employé chez Local Motors depuis 2014 ; avant de rejoindre Local Motors, Matthew a travaillé en tant que gestionnaire de projets et surintendant de navire pour les chantiers navals de Portsmouth. Matthew a obtenu un baccalauréat ès sciences en gestion d'entreprise ainsi que plusieurs autres certifications lorsqu'il servait dans l'armée des États-Unis, où il dirigeait des sous-marins de la marine américaine.

Sous la direction de Matthew, Local Motors se concentrera de nouveau sur ses sites en Arizona ; les installations de Chandler seront converties en une nouvelle micro-usine pour Olli, le premier véhicule électrique cognitif et autoguidé au monde. Matthew dirigera la progression de la prochaine génération de véhicules Olli et permettra à Local Motors d'en fournir 50 à la fin de l'année 2018. Matthew partage la détermination de Local Motors à proposer un produit de qualité, de réputation solide.

Interrogé au sujet de son nouveau rôle chez Local Motors, Matthew a répondu : « Diriger l'équipe de Local Motors est une incroyable chance et un honneur. Local Motors réunit des personnes compétentes et de grand talent, qui croient profondément en leur travail. Je pense que nous changerons le paysage de la mobilité et de la production dans un futur proche, car nous intégrons la technologie dans nos véhicules de production à un rythme plus rapide qu'auparavant. »

À propos de Local Motors

Local Motors est une entreprise de mobilité terrestre, qui s'efforce de façonner un avenir meilleur. Fondée en 2007, convaincue par la collaboration ouverte et la cocréation, Local Motors a commencé la fabrication de véhicules en petites séries, de conception « open source », dans plusieurs micro-usines. En 2009, Local Motors a lancé le Rally Fighter, le premier véhicule cocréé au monde. Depuis lors, Local Motors a lancé Strati en 2014, la première voiture imprimée en 3D au monde, ainsi que Olli, le premier véhicule électrique, cognitif et autoguidé au monde. Local Motors estime qu'Olli constitue une solution de transport durable, abordable et accessible pour tous.

Pour toute demande de renseignement des médias ou pour tout commentaire, veuillez contacter pr@local-motors.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/616882/Local_Motors___Matthew_Rivett.jpg

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 07:16 et diffusé par :