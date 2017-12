SNC-Lavalin se voit octroyer le contrat pour le projet WestConnex M4







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer qu'elle s'est vu octroyer un contrat d'électricité pour le projet WestConnex M4 East (WCXM4E) à Sydney, en Australie, de la coentreprise formée par les sociétés CPB, Samsung et John Holland (CSJ).

SNC-Lavalin se chargera de l'aménagement électrique dans la section ouest du tunnel, qui comprend les postes électriques, les accélérateurs, les salles d'équipement électrique, le système de péage, l'éclairage permanent et d'urgence, les systèmes de communications et la messagerie intelligente. SNC-Lavalin réalisera également la mise en service préliminaire des travaux pour l'extrémité ouest des tunnels doubles comportant trois voies dans chaque direction. Le projet commencera en décembre 2017 et devrait se terminer en juillet 2018.

« En tant qu'entrepreneur en ingénierie et en construction parmi les plus importants en Australie, nous menons à bien des projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dans un vaste éventail de secteurs et de marchés australiens depuis plus de 30 ans. Nous avons hâte de travailler avec la coentreprise CSJ pour réaliser cet important projet appuyant le développement d'infrastructures à Sydney, a déclaré Garry Ford, vice-président principal, Pétrole et gaz, Asie-Pacifique. Nous sommes honorés de l'octroi de ce contrat pour le projet WestConnex M4 East, projet qui atteste de notre aptitude à mettre à profit et à transférer la force et le savoir-faire de nos capacités; dans ce cas-ci, combinant nos capacités en installations électriques, que nous avons perfectionnées dans les installations pétrolières et gazières, à notre offre de classe mondiale en matière d'infrastructures. »

La coentreprise formée par CPB, Samsung et John Holland a réussi à obtenir le contrat pour la réalisation du projet WestConnex M4 East d'une valeur de 3,8 milliards de dollars. S'insérant dans le projet plus vaste consistant à relier l'ouest de Sydney à l'aéroport et au Port Botany, la construction du projet WCXM4E rejoindra l'autoroute M4, s'élargissant à Homebush Bay Drive, et comprendra un tunnel de 5,5 km comportant trois voies dans chaque direction, partant de l'autoroute M4, à North Strathfield, jusqu'à Parramatta Road et le City West Link.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions de projets complètes de bout en bout, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des firmes offrant des services de conception, d'ingénierie et de gestion de projet les plus respectées au monde. www.snclavalin.com

