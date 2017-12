Cet hiver : Mettez votre tuque et vos mitaines et venez profitez d'une foule d'activités au Vieux-Port de Montréal!







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Depuis plus d'un siècle, le Vieux-Port de Montréal est un lieu de rassemblement hivernal pour les Montréalais. Cette année ne fera pas exception avec la Patinoire Natrel, la Grande Roue de Montréal, Igloofest et les célébrations du Nouvel An. Voilà de nombreuses raisons de venir profiter de l'hiver sur les rives du St-Laurent!

La Patinoire Natrel au Vieux-Port : avec sa surface réfrigérée lisse comme un miroir et sa vue imprenable sur Montréal, la Patinoire Natrel fera le bonheur des patineurs dès le 9 décembre. En soirée, une programmation festive réchauffera les visiteurs alors que les 16, 23 et 30 décembre et 6 janvier, c'est le retour des Feux Natrel avec une thématique qui saura plaire aux petits et aux grands : les films d'animation. En semaine, place aux populaires soirées thématiques qui ont connues un franc succès l'an dernier :

LES MARDIS - CARDIO SUR GLACE

Apprenez les techniques de bases et faites travailler votre cardio avec des entraineurs professionnels. La soirée de lancement du 12 décembre mettra en vedette trois anciens des Canadiens de Montréal : Steve Bégin , Patrice Brisebois et Mathieu Dandenault .





Des soirées chaleureuses qui permettront aux patineurs de se déhancher sur les rythmes latins des DJ invités. Pour la soirée de lancement le 13 décembre, place à la salsa avec des danseurs sur et hors glace grâce à Salsafolie !





Sans aucun doute les soirées les plus populaires de la patinoire! La glace s'enflamme à coups de mix fous de nos DJ invités. Pour la soirée de lancement du 14 décembre, c'est DJ Abeille qui sera derrière les platines.

Patin Patin offrira non seulement la location de patins, mais aussi des cours pour ceux et celles qui souhaitent prendre de l'assurance sur la glace.

La plus grosse célébration du Nouvel An au pays

Participez à cette fête toute spéciale qui mettra un point d'exclamation sur une année mémorable. Au Quai de l'Horloge, les spectateurs seront témoins d'un décompte magique accompagné par une illumination inédite du pont Jacques-Cartier dès 23h45. Au Quai Jacques-Cartier, le Party du Nouvel An mettra en vedette une panoplie d'artistes incluant Mes Aïeux, Daniel Bélanger, Vincent Vallières, Pierre Kwenders, Laurence Nerbonne, Les Deuxluxes et DJ KXO.

Igloofest : une réputation festive qui n'est plus à faire

Pour sa 12e édition, une formule sur trois semaines les jeudis, vendredis et samedis dès 19h30 sera offerte aux amateurs de musique électronique qui seront comblés grâce à la présence de grosses pointures locales (Misstress Barbara, Kaytranada) et internationales (Bonobo, Sasha & John Digweed, Petit Biscuit).

Des activités hivernales à la hauteur

La Grande Roue de Montréal accueillera les visiteurs tout l'hiver avec ses cabines chauffées et sa vue extraordinaire sur Montréal et le fleuve St-Laurent. De plus, pour une deuxième année consécutive, MTL Zipline sera ouvert pendant la période des Fêtes et les fins de semaine pour accueillir les amateurs de sensations fortes.

Symphonie Portuaire

Le 25 février, ouvrez grand vos oreilles pour la 24e édition de Symphonie Portuaire. Lors de ce concert unique en plein air, trains et bateaux amarrés à Montréal pour l'hiver unissent leurs sons caractéristiques pour créer une pièce originale des plus inhabituelles. À l'occasion de l'exposition Passion: hockey présentée au Musée Pointe-à-Callière, le compositeur s'inspirera des traditions et de l'engouement entourant ce sport national pour créer son oeuvre musicale.

Pour consulter l'ensemble de la programmation des activités disponibles cet hiver au Vieux-Port de Montréal, cliquez ici

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités participatives, culturelles et reposantes de même que scientifiques grâce au Centre des sciences de Montréal. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec sept millions de visiteurs chaque année.

