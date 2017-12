UPS Canada compte plus d'un million d'utilisateurs UPS My Choice moins de trois ans après le lancement du service







Une étape importante soulignée en compagnie de Mary Kay et de Mère Noël.

MISSISSAUGA, ON, le 8 déc. 2017 /CNW/ - UPS My Choice®, un service d'UPS (NYSE : UPS) qui permet aux membres de gérer leurs livraisons de colis, a passé la barre du million d'utilisateurs au Canada moins de trois ans après son lancement.

« Cela signifie que plus d'un million de personnes n'ont plus à attendre la livraison de leurs colis à la maison, à se déplacer jusqu'à un point de service ou à demander à quelqu'un de recevoir un envoi pour elles », a déclaré Nicolas Dorget, vice-président aux partenariats stratégiques chez UPS Canada. « Les consommateurs sont clairement heureux de pouvoir compter sur un outil qui simplifie la gestion de leurs livraisons. »

UPS My Choice est un service gratuit qui permet à ses membres de recevoir un courriel ou un message texte le jour précédant l'arrivée d'un envoi. Si un membre ne peut pas être à la maison au moment prévu de la livraison, les colis peuvent notamment être redirigés vers son bureau ou un emplacement Point d'accès UPSMD à proximité où il pourra être récupéré le jour même. Les membres peuvent également fournir des directives de livraison à leur livreur d'UPS, comme de laisser un colis sur le balcon à l'arrière ou sur le côté du garage.

Afin de souligner l'événement, UPS Canada s'est associée au géant des cosmétiques Mary Kay Cosmetics Ltd. pour organiser un événement sur le thème des Fêtes mettant en vedette Mère Noël, à Toronto. Au coin des rues Front et Lower Simcoe le 9 novembre et à nouveau au Marché de Noël de Toronto le 16 novembre, un véhicule de livraison d'UPS a été transformé en abri de Mère Noël et décoré de façon festive. Reconnue pour aimer donner des cadeaux, Mère Noël a pris des photos avec les passants et remis aux piétons certains de ses produits Mary Kay préférés, y compris du mascara et du démaquillant pour les yeux.

« Les conseillères beauté indépendantes Mary Kay se fient à la rapidité et à la fiabilité du service d'UPS », a expliqué Jeff Grigg, directeur des activités opérationnelles chez Mary Kay Canada. « Grâce au service UPS My Choice, elles sont en mesure d'exercer un contrôle accru sur leurs livraisons. »

Selon une récente étude réalisée par comScore pour le compte d'UPS, 78 pour cent des consommateurs canadiens souhaitent recevoir un avis lorsque leur colis a été expédié1. C'est exactement ce que permet de faire le service UPS My Choice, en ajoutant aussi une visibilité complète sur les livraisons prévues, ce qui aide les clients à s'assurer que leurs cadeaux et achats en ligne sont en sécurité tout au long de leur acheminement. Les clients qui font leurs achats en ligne et qui prévoient voyager pendant les Fêtes peuvent également activer des paramètres de vacances afin que leurs colis soient mis de côté et livrés à une date ultérieure.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à ups.com/mychoice.

À propos d'UPS

Chef de file mondial en matière de logistique, UPS (NYSE : UPS) offre une vaste gamme de solutions pour le transport de colis et de fret, la facilitation des échanges internationaux et la mise en place d'une technologie de pointe pour une gestion efficace des affaires. UPS, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, dessert plus de 220 pays et territoires. L'adresse de son site Web est ups.com® et son blogue est accessible au longitudes.ups.com. Pour obtenir toutes les nouvelles de dernière heure au sujet d'UPS, visitez pressroom.ups.com ou suivez @UPS_Canada sur Twitter.

_________________________ 1 Les résultats sont tirés de l'étude Pouls de l'acheteur en ligne selon UPS, qui sera publiée en 2018. Le sondage a été mené auprès de 1 107 Canadiens. Sa marge d'erreur est de plus ou moins 3 %.

SOURCE UPS Canada Ltee.

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 07:00 et diffusé par :