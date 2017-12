La conférence promotionnelle MINISO a connu du succès à Mexico







VILLE DE MEXICO, Mexique, le 8 décembre 2017 /CNW/ -- Le 11 novembre 2017, avait lieu la conférence promotionnelle « Change the World » à Mexico. Des invités provenant de Liverpool Group, Gicsa Group, Carso Group et Fibra Uno, partenaires stratégiques de MINISO, ont pris part à la conférence. Macario Schettino, l?économiste, a également été invité à présenter un discours sur le thème de la nouvelle tendance au détail; de MINISO, qui a remporté un franc succès auprès de l?auditoire. M. Miyake Junya, le co-fondateur international et chef-concepteur chez MINISO, et M. Vincent, vice-président de MINISO, étaient également présents à la conférence.

Le Mexique est le 11e pays le plus fortement peuplé au monde. À titre de membre de l'Accord de libre-échange nord-américain et l?une des économies les plus ouvertes au monde, le Mexique a toujours été une économie de marché libre. L?économie mondiale a un besoin urgent de transformation et le développement de MINISO au Mexique ouvre la voie à de nouvelles possibilités et tendances pour l?industrie du détail mexicaine.

Depuis sa fondation en 2013, MINISO a connu un développement actif au sein du marché international. Jusqu?à présent, MINISO a conclu des accords de coopération stratégique avec près de 60 pays et a ouvert plus de 2 000 magasins partout à travers le monde, y compris aux États-Unis, en Russie, aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, en Australie et en Égypte.

La montée des super-centres commerciaux et le développement rapide de l?Internet mobile suscitent des possibilités et une vitalité illimitées pour le marché mexicain; MINISO a conclu une coopération avec 50 centres commerciaux du groupe FUNO, pour un total de près de 20 000 mètres carrés de superficie commerciale. À titre de jeune marque dynamique, MINISO est en mesure d?obtenir rapidement la reconnaissance des consommateurs locaux, tout en insufflant une nouvelle vitalité au sein du marché mexicain. Le succès remporté par la conférence a permis d?établir une solide base pour le développement rapide du Mexique au cours des deux prochaines années.

MINISO préconise la philosophie du « respect des consommateurs » et s?engage à fournir aux clients des produits de « grande qualité, à des prix concurrentiels et créatifs ». Ses produits offrant une excellente conception, à des prix abordables et dans un environnement de magasinage confortable, ont obtenu la reconnaissance de consommateurs à l?échelle internationale. Dans le cadre d?une mondialisation de l?économie, les entreprises peuvent éprouver de la difficulté à se développer si elles n?optent pas pour une stratégie internationale; en explorant les possiblités offertes ailleurs, elles peuvent devenir plus fortes. On prévoit que MINISO ouvrira 10 000 magasins dans 100 pays d?ici 2019, avec des revenus mondiaux de 100 milliards de RMB. Ces prédictions sont à la portée de la main.

