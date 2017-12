Santé et sécurité au travail : enjeux liés à la légalisation du cannabis







QUÉBEC, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - «En matière de prévention reliée au milieu de travail, notamment en lien avec les enjeux de santé et de sécurité pour les travailleurs ou le public, les employeurs sont préoccupés par la mise en oeuvre de leurs obligations, particulièrement dans un contexte où la consommation de cannabis pourrait devenir banalisée», affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ (Conseil du patronat du Québec).

C'est aujourd'hui que le CPQ présente ses commentaires devant la Commission de la santé et des services sociaux sur le projet de loi n°157 : Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière. Dans un premier temps, l'organisme revient sur le climat d'incertitude qui règne chez les employeurs en raison du manque d'outils de prévention et de dépistage permettant de répondre adéquatement à cette nouvelle réalité.

Par la suite, l'organisme émet des commentaires plus spécifiques en lien avec différents éléments. Ainsi, le CPQ adhère à la vision du gouvernement de règlementer strictement la vente et la consommation du cannabis, mais souhaite qu'il demeure ouvert aux moyens alternatifs de vente au détail par un monopole d'État. En ce sens, il accueille positivement la volonté du gouvernement d'autoriser des projets pilotes, mais rappelle l'importance de créer un cadre législatif de la vente et de la consommation de cannabis cohérent avec celui du tabac. Enfin, il encourage le gouvernement à investir en matière de prévention et de sensibiliser le public, particulièrement les plus jeunes, aux risques inhérents à la consommation de cannabis.

Pour terminer, le CPQ rappelle que l'enjeu de la légalisation du cannabis est complexe et multifacette. C'est en gardant un dialogue ouvert et constructif avec toutes les parties prenantes que gouvernement provincial trouvera des solutions viables et sécuritaires pour tous.

Pour consulter le mémoire du CPQ, cliquez ici.

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 06:55 et diffusé par :