/R E P R I S E -- Rosemont-La Petite-Patrie - La fabrique des fêtes s'installe sur la place Shamrock!/







MONTRÉAL, le 30 nov. 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec grand plaisir que l'Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie annonce la tenue d'un tout premier événement hivernal et festif sur la place Shamrock, les fins de semaine du 9-10 et du 16-17 décembre, de 11 h à 19 h. Organisée en collaboration avec La Pépinière | Espaces collectifs, La fabrique des fêtes proposera des ateliers de fabrication artisanale de furoshiki, de couronnes de Noël et de soupes sèches, pour ne nommer que ceux-là, offerts dans de petites cabanes en bois. Une forêt de sapins, des braséros, des guirlandes de lumières, des prestations musicales, du mobilier urbain et des espaces de jeux d'hiver ajouteront magie et chaleur sur les lieux.

« Lors de leur magasinage des fêtes dans la Petite-Italie, nous invitons les résidants à venir se réchauffer sur la place Shamrock et, pourquoi pas, à s'activer un peu en jouant une partie de ballon-balai, explique le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau. Nous multiplions les projets d'animation de l'espace public car nous souhaitons encourager les familles à mettre le nez dehors et à profiter de toutes les opportunités d'amusement et de divertissement que leur offre leur quartier, quatre saisons par année. »

« Nous sommes enchantés de collaborer à l'organisation de La fabrique des fêtes, un projet de quartier qui met de l'avant des initiatives participatives et créatives d'objets en lien avec la thématique des Fêtes, précise Alex Morrier, chargé de projet à La Pépinière | Espaces collectifs. La programmation offerte présente des activités diversifiées et inclusives grâce, notamment, à la créativité et au talent de plusieurs partenaires qui se sont joints à nous pour faire vivre une expérience unique à tous ceux et celles qui y mettront les pieds. »

Programmation détaillée

Alors que les aménagements seront sur place en tout temps entre le 7 et le 17 décembre, les journées d'animation se concentreront les samedis et dimanches 9, 10, 16 et 17 décembre, de 11 h à 19 h. En plus des nombreux organismes partenaires qui proposeront des activités alliant originalité et créativité, des restaurateurs prendront part aux festivités en offrant des produits à prix abordables, à consommer sur place, pour calmer la faim ou réchauffer petits et grands.

Samedi 9 décembre

12 h à 15 h

Atelier de création de furoshiki

Par Communautique

15 h à 16 h 30

Animation musicale

Par Van Hornies

12 h à 18 h

Activité sportive de ballon-balai

En libre-service

Service de restauration sur place entre 11 h et 19 h

Par Promenade en raclette

Dimanche 10 décembre

11 h à 12 h

Lecture de contes

Par les bibliothèques de l'Arrondissement

13 h à 16 h

Atelier de création de couronnes de Noël

Par Alice Berthe, alias « Lilou »

12 h à 18 h

Activité sportive de ballon-balai

En libre-service

16 h à 16 h 20

17 h à 17 h 20

18 h à 18 h 20

Chants musicaux

Par le Choeur de la Petite-Patrie

Samedi 16 décembre

11 h et 12 h

Lecture de contes

Par les bibliothèques de l'Arrondissement

13 h à 16 h

Atelier de création : la fabrique de pompons

Par Hélène Gruenais, alias « Youloune »

12 h à 18 h

Activité sportive de ballon-balai

En libre-service

Service de restauration sur place entre 11 h et 19 h

Par Ok Poké

Dimanche 17 décembre

11 h à 15 h

Atelier créatif : création de soupes sèches

Par la Tablée des chefs

12 h à 18 h

Activité sportive de ballon-balai

En libre-service

Service de restauration sur place entre 11 h et 19 h

Par OK Poké

Historique

Entamé en 2014, le projet de réaménagement de la place Shamrock vise à renforcer et à valoriser encore davantage le lien existant entre le boulevard Saint-Laurent et le marché Jean-Talon, deux composantes historiques et identitaires de Montréal. Pensé et réalisé grâce à l'expertise de la firme Atelier Barda, le projet pilote de la place Shamrock visait à tester des composantes d'aménagement qui ont fait l'objet d'une consultation publique, à l'automne 2016, en vue du projet permanent qui sera réalisé en 2018.

Le projet d'aménagement de la place Shamrock fait partie des projets retenus en 2016 dans le cadre du Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal.

Consulter l'événement Facebook

ville.montreal.qc.ca/rpp

www.facebook.com/arrondissementRPP

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Communiqué envoyé le 8 décembre 2017 à 06:47 et diffusé par :