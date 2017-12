Adyen lance WeChat Pay sur les terminaux de point de vente pour traiter les paiements de 400 millions de consommateurs chinois







À l'heure où la saison des Fêtes bat son plein, Adyen accueillie sur les terminaux de point de vente dans le monde entier les trois principaux prestataires de paiement en Chine

AMSTERDAM, le 8 décembre 2017 /CNW/ - Adyen, la plateforme de paiement de prédilection des grandes entreprises mondiales, annonce avoir déployé aujourd'hui WeChat Pay, l'une des applications de paiement mobile les plus populaires en Chine, afin que les commerçants Adyen puissent offrir WeChat Pay sur leurs terminaux de point de vente (POS) dans le monde entier. Cette annonce consacre un ajout important à la solution unifiée d'Adyen à usage des commerçants. Depuis 2016, les consommateurs peuvent acheter des produits en ligne, en se prévalant de WeChat Pay sur la plateforme Adyen, et peuvent le faire maintenant dans les magasins traditionnels, de brique et de mortier.

Concrètement, l'ajout de WeChat Pay signifie que les commerçants Adyen peuvent maintenant accepter les paiements auprès des trois principaux prestataires en Chine, notamment Alipay d'Alibaba et China UnionPay (UPI). Déjà, WeChat compte 1,3 milliard d'utilisateurs, dont 400 millions se servent de WeChat Pay pour des virements à leurs amis (paiements P2P) ou acheter un produit.

« Nous sommes ravis d'annoncer qu'Adyen offre maintenant les trois principaux modes de paiement chinois sur les terminaux de point de vente de nos clients dans le monde entier », a déclaré Roelant Prins, directeur commercial d'Adyen. « Forts de cette capacité, les commerçants Adyen pourront répondre aux besoins de cette clientèle nombreuse et extrêmement importante, constituée de Chinois qui voyagent à l'étranger. Après les ventes record de la Journée des célibataires de novembre, il est plus important que jamais que les détaillants permettent aux consommateurs chinois de régler leurs achats selon leur méthode de prédilection. »

Le nouveau pouvoir d'achat des Chinois s'explique par plusieurs tendances clés :

Les consommateurs chinois recherchent des produits de luxe : selon un rapport McKinsey, les consommateurs chinois sont à l'origine de près de la moitié de toutes les ventes de marques de luxe dans le monde. Cette année, selon les prévisions, les acheteurs transfrontaliers en Chine dépenseront en moyenne 473,26 $ chacun, ce qui représente 4,2 pour cent de l'ensemble du marché du commerce électronique de détail, et les achats transfrontaliers devraient atteindre 85,76 milliards de dollars en 2017.

