Convocation des médias - 20 ans après sa création, le régime d'assurance médicaments du Québec est-il devenu obsolète ?







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'IRIS dévoile aujourd'hui une note socioéconomique qui dresse un bilan des vingt ans du régime d'assurance médicaments privé-public du Québec. L'analyse s'est attardée aux résultats obtenus en matière d'accessibilité, d'équité et de contrôle des coûts.

Les coauteurs, Marc-André Gagnon et Alain Vadeboncoeur, respectivement professeur agrégé à l'Université Carleton et professeur agrégé de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, seront disponibles pour répondre aux questions et donner des entrevues.

Conférence de presse :

Date : Aujourd'hui, vendredi 8 décembre 2017

Heure : 10h

Lieu : Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), 1710, rue Beaudry, local 2.7

