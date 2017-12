Les pompiers de Montréal s'activent dans les rues de la Métropole pour venir en aide à 850 familles démunies pour leur permettre de vivre un Noël 2017 joyeux







MONTRÉAL, le 8 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Bien que la pression soit toujours plus vive, d'année en année, sur les différents types d'aides disponibles pour les familles dans le besoin, ce sont au moins 850 familles, parmi les plus défavorisées de Montréal, à qui les pompiers de Montréal vont apporter joie et réconfort, dans le cadre de la 30e édition de leur campagne annuelle de distribution de paniers de Noël. Ces paniers seront assortis, aussi, de milliers de cadeaux pour les enfants de ces familles démunies.

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui, le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Ronald Martin, qui a précisé que, plus que jamais, en cette matière, la solidarité était de plus en plus nécessaire et le travail d'équipe, essentiel, pour parvenir à soulager ces familles aux prises soit de façon chronique avec un état de pauvreté systémique, ou avec un épisode passager d'indigence attribuable à de malheureux incidents de la vie ainsi qu'à des facteurs extérieurs incontrôlables. « C'est la façon avec laquelle les pompiers s'attaquent au phénomène depuis des décennies, en espérant un jour ou l'autre voir leurs initiatives contribuer à éradiquer ce même phénomène » a poursuivi monsieur Martin, en faisant remarquer, par ailleurs, que le visage de la pauvreté changeait d'année en année à Montréal, faisant, de toute évidence, des ravages souvent là où on ne soupçonne pas qu'elle puisse même exister.

Le responsable de la campagne annuelle des paniers de Noël de l'APM, Simon Fournier, a quant à lui rendu hommage aux pompiers bénévoles et aux divers partenaires qui, au fil des ans, ont réussi à combler, à ce jour, plus de 9 500 familles montréalaises en cette période de réjouissances, mais qui constitue une période toujours difficile à traverser pour celles-ci.

Depuis la mi-novembre dernier, les pompiers montréalais ont lancé leur grande opération de collecte de fonds dans les rues et les grandes intersections de la Métropole, recueillant les dons des Montréalais dont la générosité proverbiale s'ajoute à celle des dizaines de pompiers bénévoles et des partenaires, et ce, jusqu'au 25 novembre prochain. « Nous croyons que les Montréalais feront preuve encore cette année d'une grande sensibilité et d'une grande générosité envers les plus démunis » a souligné monsieur Martin en rappelant que c'est la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) qui s'occupe de la gestion des demandes d'aide.

Une fois la sélection des familles effectuée, les demandes sont alors déférées aux pompiers. Avec les employés et bénévoles de la base des Forces armées canadiennes (202e DA) de Longue-Pointe, partenaire du Projet des jouets de Noël, et la participation du Centre financier des pompiers Desjardins, de la firme Olymbec, des courtiers d'assurances Burrowes et du Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal, les pompiers distribueront le 20 décembre prochain, avec leurs alliés de la première heure, pas moins de 450 paniers de victuailles d'une valeur de 275 $ chacun avec de nombreux cadeaux pour les enfants de chaque maisonnée. Plus tôt, le samedi 16 décembre, 400 familles de 2 personnes recevront la visite des pompiers qui leur apporteront des paniers d'une valeur de 170 $ chacun, sans compter des cartes cadeaux pour les enfants de moins de 14 ans.

Le président de l'APM a conclu en disant que même si des initiatives comme celle des pompiers montréalais présentent des limites, elles ont tout au moins la vertu d'être providentielles et réalisées dans un esprit de solidarité sociale qui demeure une valeur à l'affut de laquelle les pompiers montréalais sont en constante recherche.

