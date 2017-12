/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement d'une campagne pour une consigne sur les bouteilles de vin - Verre : la fin du gaspillage/







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au Centre St-Pierre vendredi le 8 décembre prochain à l'occasion du lancement d'une campagne pour une consigne sur les bouteilles de vin.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) et le Syndicat des Métallos (FTQ) unissent leurs efforts pour promouvoir une consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux qui permettrait de créer des emplois, de mieux protéger l'environnement et de favoriser le développement économique au Québec. Seront présents à la conférence de presse le président de la CSN, Jacques Létourneau, le président du SCFP-Québec, Denis Bolduc, ainsi que l'adjoint au directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

Les médias pourront assister au dévoilement de la campagne virale pour une consigne.

Le samedi, dès 10 h, des militants des trois organisations seront postés devant une vingtaine de succursales de la SAQ à travers le Québec pour faire signer une pétition aux clients.

Conférence de presse

Vendredi le 8 décembre, à 10 h Centre Saint-Pierre 1212, rue Panet, salle 105 Montréal (Québec) H2L 2Y7

SOURCE Syndicat des Metallos (FTQ)

