Swissquote et Manchester United dévoilent la vidéo « Les victoires sont des décisions »







GENÈVE, December 8, 2017 /PRNewswire/ --

La nouvelle campagne publicitaire de Swissquote met en scène les joueurs de Manchester United dans une vidéo exaltante, qui fait appel à une méthode originale de narration par chronologie inversée.

Swissquote, la première banque suisse en ligne, a lancé aujourd'hui une nouvelle campagne publicitaire mondiale axée sur une vidéo intitulée « Wins Are Decisions » (« Les victoires sont des décisions »), réalisée en partenariat avec Manchester United.

La vidéo de 90 secondes met en scène Marcus Rashford, David de Gea et Henrikh Mkhitaryan, les joueurs titulaires de Manchester United. Elle débute par un but spectaculaire de Rashford, puis remonte le temps à partir de ce moment-là. Elle raconte l'histoire en sens inverse, en remontant aux décisions qui ont conduit les joueurs à cet instant précis.

Marc Bürki, CEO de Swissquote, a déclaré : « Nous voulions tirer parti de notre partenariat avec Manchester United pour réaliser une vidéo exaltante, évoquant l'importance de la prise de décision. Donner aux investisseurs privés les moyens de prendre les bonnes décisions a toujours été un élément essentiel des activités de Swissquote. »

Swissquote - première banque suisse en ligne

En tant que fournisseur principal de services financiers en ligne, Swissquote propose des solutions et des outils d'analyse innovants adaptés aux différents besoins et attentes de ses clients. Sur sa plateformeintuitive, la société propose diverses possibilités de trading en ligne, des solutions d'e-Forex, d'ePrivate Banking et d'eHypothèques. En plus d'offrir à sa clientèle privée des services à des tarifs avantageux, Swissquote offre également des prestations spécifiques aux gestionnaires de fortune indépendants et à sa clientèle d'entreprises. Swissquote Bank SA possède une licence bancaire délivrée par son autorité de contrôle compétente, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), et est membre de l'Association suisse des banquiers. Sa société mère, Swissquote Group Holding SA, est cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole : SQN).

