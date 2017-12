Carl Data Solutions signe une lettre d'intention pour l'acquisition de matériel d'extraction de cryptomonnaie ainsi qu'un partenariat pour le développement d'une technologie de chaîne de bloc pour l'IIoT







VANCOUVER, Colombie-Britannique, December 8, 2017 /PRNewswire/ --

Carl Data Solutions Inc. (CST : CRL, FSE : 7C5, OTC : CDTAF) (la « Société ») a signé une lettre d'intention (« Lettre d'intention ») en vue de l'acquisition de matériel d'extraction de cryptomonnaie auprès de Connected Fintech Inc. (« Connected ») et s'associe à Connected pour le développement conjoint d'une technologie de chaîne de bloc (blockchain) pour l'Internet industriel des objets (IIoT), la première en son genre, destinée à être intégrée au matériel d'apprentissage automatique, d'analytique prédictive et de mesure opérationnelle pour l'extraction de cryptomonnaie de Carl Data.

Greg Johnston, président-directeur général de Carl Data, a déclaré : « Conformément à notre plan d'activité visant l'acquisition de nouveaux produits et services complémentaires, notre partenariat avec Connected Fintech Inc. nous permettra de développer la première chaîne de bloc pour l'IIoT. Nous sommes très heureux d'introduire cette nouvelle technologie dans l'espace de l'IIoT et nous sommes convaincus qu'elle sera extrêmement profitable à nos clients et à tous les consommateurs de données de surveillance environnementale. »

Jiang (Jay) Yu, président-directeur général de Connected Fintech Inc., a ajouté : « Je suis ravi que nous nous associons à Carl Data Solutions pour mettre au point l'infrastructure nécessaire à son installation d'extraction de cryptomonnaie. Nous planifions également pour Carl le développement d'une technologie de chaîne de bloc pour l'IIoT, un secteur vertical de la cryptomonnaie et de la chaîne de bloc auquel peu s'intéressent. Fintech a trouvé en Carl, une société gérant des données volumineuses, un partenaire doté de l'infrastructure et de la capacité lui permettant de donner un sens à ce secteur en croissance rapide. »

Dans le cadre de son projet d'acquisition de matériel d'extraction de cryptomonnaie, la Société a convenu de verser 250 000 dollars à Connected et de lui céder jusqu'à 2 000 000 d'actions ordinaires (« Actions ») du capital de la Société, de la manière suivante : i) 1 000 000 d'actions seront cédées à la signature d'un accord définitif ; ii) 500 000 actions seront cédées lorsque les installations et l'infrastructure de la Société seront entièrement compatibles avec les extracteurs de données cryptomonnaie ; et iii) 500 000 actions seront cédées lors de l'installation finale du matériel d'extraction de cryptomonnaie de Connected. Dans le cadre du partenariat de développement technologique proposé entre la Société et Connected, la Société a convenu de verser à Connected un acompte de 4 000 dollars par mois et de lui accorder une redevance de 15 % sur les revenus bruts de la Société générés par les activités d'extraction de crypto-monnaie pour une durée initiale d'un an.

La Lettre d'intention prévoit qu'un accord définitif sera conclu au plus tard le 2 janvier 2018.

À propos de Connected Fintech Inc.

Avec des bureaux à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Wall Street, à New York, Connected Fintech Inc. est une société de technologie financière diversifiée spécialisée dans les cryptomonnaies, la technologie de chaînes de blocs, les solutions de paiement, les renseignements sur les données (data intelligence), l'IIoT, l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et l'analytique prédictive.

Connected Fintech Inc. prévoit d'acquérir ses propres biens immobiliers et terrains en vue du développement de grandes installations d'extraction de cryptomonnaie au Canada et aux États-Unis. Le lancement mondial des guichets automatiques Connectedcoin offre des fonctionnalités bidirectionnelles permettant à la fois l'achat de cryptomonnaies et le rachat d'espèces. Connected Fintech Inc. fournit aux professionnels techniques du matériel et du logiciel pour les infrastructures et des installations d'extraction de données de cryptomonnaie. La société se crée un portefeuille de propriété intellectuelle (IP) dans le domaine de l'IIoT, des solutions de paiement, de la cryptomonnaie et des technologies de chaîne de bloc. Vous trouverez un complément d'informations en cliquant sur http://www.ConnectedFintech.com.

À propos de Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. est une entreprise axée sur l'IIoT, qui s'attache à apporter des solutions de collecte, stockage et analyse d'informations de nouvelle génération aux entreprises centrées sur les données. S'appuyant sur ses récentes acquisitions, Carl aide ses clients à analyser et à comprendre toutes les formes de données environnementales grâce à une robuste plate-forme de collecte, surveillance et rapport des données et à des outils d'analyse prédictive.

Carl Data continue de développer des applications pour travailler avec de nouveaux services de stockage de masse basés sur le nuage (cloud) et des outils d'analyse (Big data en tant que service - BDaaS) basés sur le nuage, afin d'offrir de l'évolutivité aux municipalités, aux prestataires de services publics et à d'autres secteurs verticaux industriels. Ces méthodes de collecte et de stockage de données permettent à la Société de créer des applications intelligentes basées sur les logiciels en tant que service (SaaS), capables de collecter des données provenant de nombreuses sources diverses et de fournir des informations approfondies servant à une meilleure prise de décision. Vous trouverez un complément d'informations en cliquant sur http://www.CarlSolutions.com.

Au nom du conseil d'administration :

Greg Johnston

Président du conseil, président-directeur général, directeur

Carl Data Solutions Inc.

La Bourse canadienne des valeurs mobilières (exploitée par CNSX Markets Inc.) n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient un certain nombre d'énoncés prospectifs sur les placements et les titres émis s'y rapportant. Les énoncés prospectifs ne reposent non pas sur des faits historiques, mais plutôt sur des projections et attentes actuelles relatives à des événements futurs. Ils sont ainsi sujets à des risques et incertitudes en conséquence desquels ils pourraient différer sensiblement des résultats futurs qu'ils ont annoncés ou sous-entendu. Les énoncés prospectifs se caractérisent souvent par des mots tels que « avoir l'intention de », « estimer » « planifier », « s'attendre », « prévoir », « croire », « continuer », ou par des déclarations qui stipulent que certains événements ou conditions « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou leur forme négative ou des variantes similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations concernant l'acquisition proposée de matériel d'extraction de cryptomonnaie par la Société et les conditions prévues de cette acquisition, le partenariat proposé par la Société avec Connected et les conditions prévues d'un tel partenariat, la conclusion d'un accord définitif et l'échéancier de ce dernier, ainsi que les bénéfices attendus de l'incursion de la Société dans les domaines de l'extraction de cryptomonnaie et de la chaîne de blocs. Ces déclarations sont entièrement justifiées par les risques inhérents et les incertitudes entourant la capacité de la Société à réaliser le placement, notamment le risque que le placement ne soit pas réalisé comme prévu ou d'autres facteurs indépendants de la volonté de la Société. Ces énoncés prospectifs doivent donc être interprétés en fonction de ces facteurs, et la Société n'a aucune obligation et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.



Contact:

Kimberly Bruce

Communications corporatives

Carl Data Solutions Inc.,

Téléphone: +1-778-379-0275

Courriel: kimberly@carlsolutions.com



Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 22:49 et diffusé par :