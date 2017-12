CZUR, leader de la révolution du bureau intelligent, dévoile le scanner de livres intelligent ET16 Plus







SHENZHEN, Chine, 8 décembre 2017 /PRNewswire/ -- CZUR TECH CO., LTD., un fabricant de scanners de livres à la croissance rapide ayant pour vocation de fournir à ses clients des appareils de bureau intelligents qui incluent les dernières technologies avec une touche humaine, a annoncé cette semaine le lancement de l'ET16 Plus, un nouveau scanner de livres intelligent mis à niveau avec des éclairages latéraux innovants. Offrant une illumination de premier ordre et une vitesse de traitement accrue, l'ET16 Plus améliore les performances et l'efficacité de la numérisation de livres, pour les utilisateurs domestiques et industriels.

Des éclairages latéraux innovants et des doigtiers améliorent considérablement l'expérience de numérisation des livres

Doté d'éclairages latéraux innovants, l'ET16 Plus peut révéler le document plus uniformément pour une numérisation précise et équilibrée, tout en éliminant les reflets du papier glacé, comme sur les certificats, les magazines et les documents plastifiés. Ainsi, l'ET16 Plus est capable de numériser une gamme plus large de documents, tout en améliorant nettement les performances de numérisation. Les doigtiers spécialisés ont été optimisés pour effacer les traces de doigt avec plus de précision. Par ailleurs, CZUR rend la numérisation de livres encore plus efficace et intelligente en optimisant et en mettant constamment à jour son logiciel de traitement d'image CZUR Scanner. Dans ce cas, les utilisateurs pourront bénéficier d'une vitesse de traitement plus rapide grâce à l'ET16 Plus

CZUR continue de populariser les scanners de livres dans des milliers de bureaux et de foyers

Contrairement aux systèmes de numérisation de livres traditionnels, qui sont lents et encombrants, CZUR innove en créant un petit scanner de livres de bureau avec une vitesse de numérisation plus rapide (1,5 seconde par double page). La technologie révolutionnaire Flattening Curve permet d'aplatir automatiquement les pages incurvées, les éclairages latéraux innovants permettent de numériser efficacement les documents sur papier glacé et le logiciel de numérisation de livres fourni gratuitement avec le scanner prend en charge la correction de l'inclinaison, le détourage, l'élimination des traces de doigts et les opérations par lots pour satisfaire des exigences de numérisation variées, à domicile comme au bureau.

Par ailleurs, CZUR continue de populariser les scanners de livres dans les bureaux et les foyers grâce à son design compact, son fonctionnement simple et son prix abordable. Posez-le simplement sur une table et vous pourrez numériser n'importe quel livre, afin de protéger les documents rares et de construire une bibliothèque ou un centre d'archivage numérique.

CZUR a lancé l'ET16 Plus sur Amazon.DE et Amazon.FR (le 2 décembre). Il est prévu que l'ET16 Plus soit mis en vente sur Amazon.com d'ici la fin décembre.

À propos de CZUR

Fondée en 2013, CZUR est une entreprise internationale de haute technologie axée sur les solutions de numérisation et d'archivage. CZUR vise à créer des appareils de bureau intelligents pour améliorer fondamentalement l'efficacité du travail, au bureau comme à domicile.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : http://www.czur.com et page Facebook.

